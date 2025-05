Fotbalistul, adus de la Oțelul Galați, a recunoscut că începutul nu a fost ușor, dar a subliniat că atmosfera din cadrul echipei și mentalitatea de învingător l-au ajutat să se integreze rapid și să simtă că și-a găsit locul.



Deși transferul său a ridicat inițial semne de întrebare, venind de la o echipă care în 2021 evolua în Liga 3, Cisotti a demonstrat pe teren că este o achiziție inspirată, contribuind cu 5 goluri și 2 pase decisive în 17 apariții pentru roș-albaștri.



"Mă bucur, a fost greu la început, dar ușor-ușor m-am adaptat, dar le mulțumesc celor din staff și colegilor. Am găsit un grup unit, o echipă foarte bine pregătită, astfel că și adaptarea mea s-a făcut lejer", a spus Juri Cisotti, potrivit Digisport.



"Am găsit un grup cu foame de victorie"



Mijlocașul a fost impresionat de mentalitatea găsită la FCSB și a simțit imediat că se potrivește în acest mediu competitiv. "Am găsit un grup cu foame de victorie, mi-am dat seama că locul meu este aici", a afirmat italianul.



El a dezvăluit că nu a stat pe gânduri atunci când a primit oferta de la liderul Superligii, considerând FCSB cea mai bună echipă din țară. "Nu am luat în calcul alte variante (n.r. - înainte să plece de la Oțelul), iar când am avut ocazia să semnez, am semnat. Este cea mai bună echipă din România și un obiectiv pentru toți jucătorii să joace aici", a conchis Juri Cisotti.



Evoluțiile sale excelente l-au propulsat rapid în primul unsprezece și l-au transformat într-unul dintre favoriții lui Gigi Becali, care l-a catalogat recent drept "cel mai bun transfer calitate-preț" din istoria sa la club. Cota de piață a lui Cisotti a ajuns la 800.000 de euro, potrivit Transfermarkt.