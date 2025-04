Blănuță, autorul a 11 goluri în acest sezon, a început precedentul meci din play-off, cu FCSB (0-1), pe banca de rezerve. Ioan Ovidiu Sabău a preferat să mizeze pe Mamadou Thiam și Issouf Macalou în atac, iar pe jucătorul împrumutat de la FC U Craiova l-a introdus în minutul 69.

Ioan Ovidiu Sabău: "Am discutat cu Blănuță și l-am asigurat că am încredere în el"



Adrian Mititelu Jr, fiul patronului de la FC U Craiova, l-a acuzat de "interese ascunse" pe Sabău, după ce antrenorul nu l-a titularizat pe Blănuță contra lui FCSB. De asemenea, și Mititelu Senior a spus că este de neînțeles de ce U Cluj nu mizează pe Blănuță, care e golgheterul echipei.



Sabău, care a anunțat zilele trecute că ia în calcul retragerea din antrenorat după acuzațiile familiei Mititelu, dă acum asigurări că Blănuță nu va fi afectat de acest conflict și că va continua să îl folosească, însă mai mult în partidele de acasă ale lui U Cluj.



"Da, am vorbit cu Blănuță. N-aș vrea să fie afectat. E un jucător care a crescut foarte mult la U Cluj, e cel mai bun al lui. Sigur, are o carieră scurtă până acum, e tânăr. Am discutat și l-am asigurat că am încredere în el. Știe la ce are de lucrat. Eu îl apreciez foarte mult, îl voi ajuta și nu va fi afectat de tot ceea ce s-a întâmplat. E un jucător pe care mă bazez.



Când consider că merită să joace, mai ales la meciurile de acasă... sigur, trebuie să îmbunătățim puțin partea din deplasarea, unde el nu a reușit să înscrie. E un nouar de careu, un jucător bun, care atunci când e implicat poate să ajute echipa. Rămâne un jucător important și nu discutăm despre alte lucruri pentru că suntem profesioniști.



Eu trebuie să fiu liniștit. Tot apar anumite personaje când eu sunt implicat într-un anumit conflict. Apare câte unul care se bagă în seamă și n-are nicio legătură cu subiectul. Aș vrea să mă pot concentra. Nu vreau să spun anumite lucruri care să-i facă să se simte prost.



Vreau să mă concentrez. Și eu aș putea spune foarte multe lucruri, dar nu aceasta este o caracteristică a mea, să mă uit în grădina celuilalt sau să jignesc. Încerc să-mi fac treaba foarte bine, știu că fac și greșeli, dar sunt preocupat să iau deciziile corecte și să-mi ajut jucătorii. Până la urmă, d-asta sunt angajat, să-mi ajut jucătorii, să avem rezultate, să aducem oamenii la stadion și să-i facem fericiți", a spus Sabău, la conferința de presă premergătoare meciului U Cluj - Dinamo.

Blănuță a marcat toate cele 11 goluri din acest sezon la meciurile de pe teren propriu ale lui U Cluj. Ultima reușită a venit în derby-ul cu CFR (1-0), din play-off.