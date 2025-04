Dan Petrescu s-a declarat foarte dezamăgit după partida de pe Arena Națională și a susținut că nu înțelege cum FCSB a reușit să conducă inclusiv cu 3-0.

Dan Petrescu, după FCSB - CFR Cluj 3-2: "Numai noi am jucat în prima repriză"



Antrenorul lui CFR Cluj este de părere că FCSB s-a impus datorită experienței superioare.



"Sunt foarte supărat, dezamăgit. În primele 40 de minute a fost doar o echipă pe teren, una care a încercat să joace și să dea gol. Am avut și ceva ocazii, dar la prima fază când adversarul a ajuns pe lângă careu am primit gol. N-am înțeles cum l-am primit, trebuie să revăd. A fost parcă prea ușor și de nicăieri. Numai noi am jucat în prima repriză!



În a doua repriză am început cu un corner, am dat pe lângă ele și am primit un gol incredibil. E greu să ai pretenții la 2-0, iar după un cadou, pasă la adversar pentru 3-0. Experiența și-a spus cuvântul. Noi nu mai avem așa mulți. Am făcut greșeli prea mari pentru un meci de play-off dacă vrei să te bați la titlu. După am încercat, dar, din păcate, a fost prea târziu pentru noi. Parcă totul a fost împotriva noastră azi. Nici n-am putut să fac azi dimineață antrenament pentru că nu m-am simțit bine", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Dan Petrescu: "Dacă iau măsuri împotriva jucătorilor? Doamne ferește!"



Întrebat dacă se gândește să ia măsuri împotriva jucătorilor de la CFR Cluj care au greșit contra lui FCSB, Petrescu a replicat ferm: "Doamne ferește! N-am luat niciodată măsuri. Când pierdem, pierde toată lumea. Toți au greșit, nu numai un jucător. La primul gol e un lanț de greșeli. N-am luat niciodată măsuri împotriva jucătorilor, nu fac așa ceva".



Rămasă la 5 puncte în spatele liderului FCSB, CFR Cluj trebuie acum să se concentreze la Cupa României. În semifinale, ardelenii vor înfrunta Farul Constanța, joi, de la ora 20:30.



"Avem un meci în Cupa României foarte important, iar Farul are o zi în plus. Sper să lucrăm la moral și să-i refacem pe jucători. Suntem pe final de sezon, avem mulți jucători cu multe meciuri.



Trebuie să sperăm. Matematic se mai poate, de ce nu? Etapa următoare e foarte importantă, dar noi avem Cupa până atunci. Dacă nu ne mai apropiem după următoarea etapă, va fi foarte greu. Dar nu aruncăm prosopul, asta sigur!", a mai spus Petrescu.