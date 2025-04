Gică Hagi a explicat cu calm la finele partidei cu Sepsi cum a reușit să învingă, scor 4-1, la o echipă care juca de la bine spre foarte bine pe teren propriu. Hagi a vorbit și despre Denis Alibec, care a avut o evoluție concludentă în partida de sâmbătă, contra formației lui Dorinel Munteanu.

Hagi: "Alibec are sclipirile lui, dar a fost ajutat și de echipă. Ne-am apărat foarte bine"



"În fotbal se schimbă lucrurile repede, de la o repriză previzibilă - slabă, la o repriză imprevizibilă. Unde i-am surprins pe Sepsi... am făcut ce trebuie, împreună am schimbat situația meciului, era negativ pentru noi la pauză. Era greu de imaginat ca noi să câștigăm la Sepsi în repriza a doua, că vom marca atâtea goluri.



(întrebat despre evoluția lui Denis Alibec) El și echipa, el are nevoie și de echipă, normal că echipa când joacă bine, are și el sclipirile lui, are valoare, iar jucătorii individual fac diferența. Dar a fost ajutat și de echipă. Pentru că ne-am apărat foarte bine", a declarat Gică Hagi, la conferința de presă ce a avut loc după Sepsi - Farul 1-4.