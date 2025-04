Farul s-a deplasat sâmbătă după-amiază la Sibiu, pentru confruntarea cu Sepsi din etapa cu numărul 4 din play-out-ul SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Gheorghe Hagi a înregistrat toate cele trei puncte.

Denis Alibec exultă după ce Farul a împachetat-o pe Sepsi: ”Trebuia să fie 7-1”



Denis Alibec a vorbit după meci despre evoluția Farului și a ținut să puncteze că ”marinarii” ar mai fi putut marca trei goluri pe lângă cele patru.



Atacantul constănțenilor a mai evidențiat și că trebuia să iasă de pe teren la pauză, dar a preferat să continue să joace în actul secund, în ciuda faptului că s-a lovit la cap.



”Prima repriză total a lor. M-am și lovit la cap și trebuia să ies la pauză. Dar am vrut să continui. Trebuia să fie 7-1. Suntem bucuroși că am arătat fotbal. Cred că am jucat ca o echipă foarte mare a doua repriză.



La pauză am spus că e ultima noastră șansă să intrăm în teren și să câștigăm meciul.



Trebuie să ne bucurăm după această victorie, că nu mai știm să ne bucurăm. Sper că ăsta e declicul nostru ca să câștigăm următoarele meciuri.



Nimeni din România nu cred că se gândea că o să fim aici. Dar ăsta e fotbalul, asta e viața. D-asta e frumos fotbalul. Trebuie să jucăm până la capăt”, a spus Denis Alibec după meci.



Cum arată play-out-ul