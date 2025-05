Farul Constanța se îndreaptă spre finalul unui sezon complet ratat! Mirajul câștigării cupei s-a dus, odată cu eliminarea din semifinale, după 1-4 cu CFR Cluj, iar în campionat echipa a dat-o în bară mai demult, ajungând în play-out.

După o asemenea stagiune, Hagi pare că a ajuns la capătul răbdărilor. Fix acum, când echipa a ajuns să lege victoriile, în play-out. Pentru că, după 1-0 cu Petrolul, etapa trecută, astăzi, Farul a învins Gloria Buzău, tot cu 1-0, și a condamnat echipa lui Ilie Stan la retrogradare.

Chiar dacă Farul a câștigat, Hagi a fost un car de nervi, la interviul de după meci. Și a făcut prăpăd în fața reporterilor, furios din cauza jocului pe care l-a arătat echipa sa.

„Să alerge adversarul mai mult decât de tine... Inexplicabil pentru mine! Bine că am luat cele 3 puncte. Au fost ca apă. Dar trei puncte nemeritate. Cred că am avut un șut pe poartă și am dat un gol. Nici trei pase n-am legat. Static nu se poate juca fotbal. Trebuie să fii dinamic, să ai putere... Mai sunt două meciuri și, după aceea, vom vedea. Să vedem unde plecăm, cu cine plecăm. Lunar, am câte 6-8 accidentați. Ce fac? Aduc copii de 16, 18 ani pentru aceste meciuri cu mare presiune?!“, a tunat Hagi.

„Trebuia să schimb toată echipa!“

Acesta și-a continuat apoi tirada, povestind că, în timpul partidei cu Gloria Buzău (1-0), a avut un blocaj!

„A fost primul meci în care n-am știut ce schimbări trebuie să fac... Toată echipa trebuia schimbată! M-am întors spre asistent și i-am zis: <<Dă-mi o idee, că nu știu ce să fac>>. Joc previzibil, lent... Mi-a fost foarte greu și va fi greu în continuare, pentru că mai avem două meciuri din play-out“, a adăugat Hagi, cu referire la partidele cu UTA (acasă, 10 mai) și cu Oțelul (deplasare, 17 mai).