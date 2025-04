Dinamo așteaptă în continuare un verdict de la Curtea de Apel București în privința recursului formulat de Vasile Șiman, fostul patron de la Sportul, în cazul Ionuț Șerban. "Câinii" speră ca litigiul să fie soluționat favorabil până la 31 mai pentru a putea ieși din insolvență și a avea drept de participare în sezonul 2026/2027 al competițiilor europene.

Gigi Becali: "Dau un milion de euro pentru Dennis Politic. Am vorbit cu Șiman"



În disputa Dinamo - Șiman a intervenit Gigi Becali. Finanțatorul de la FCSB anunță că e dispus să ofere pentru Politic un milion de euro, adică exact suma pe care fostul patron de la Sportul o cere de la Dinamo în cazul Ionuț Șerban.



Scenariul lui Becali este următorul: Politic se transferă la FCSB, iar milionul de euro ajunge în conturile lui Vasile Șiman. Ulterior, Șiman renunță la litigiul cu Dinamo, iar clubul va putea ieși la timp din insolvență.



"Da, îl vreau pe Politic, dar nu sunt transferuri acum, n-are rost. Eu pot discuta cu Nicolescu. Să mă sune Nicolescu și să vorbim, dar nu știu dacă el are puterea asta. Am înțeles că se supără galeria, că sunt probleme.



Eu am vorbit cu Șiman despre Politic. De ce am vorbit cu Șiman? Dinamo, dacă nu se înțelege cu Șiman, nu poate face nimic, nu poate ieși din insolvență. Are legătură cu Politic pentru că Șiman are de primit niște bani de la Dinamo. Cum să nu aibă de primit?



Ei, ca să iasă din insolvență, durează mai mult procesul. Dacă Șiman se înțelege cu ei, se încadrează în timpul de a ieși în insolvență pentru ca la anul să participe în cupele europene. Cine poate să îi dea bani lui Dinamo pentru Politic? Îl vreau pe Politic. Eu pot da pe Politic maxim un milion. Dau un milion, atât am zis!", a spus Becali, la Digisport.



Întrebat dacă vrea să ofere banii direct lui Vasile Șiman în contul lui Dennis Politic, Becali a răspuns: "Păi, mai trebuie dat și așa. Și are cineva curaj?". Ulterior, a râs și a adăugat: "Bine, glumesc!".