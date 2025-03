Joi seară, presa din Italia a scris că Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, este pe cale să obțină semnătura lui Nicolae Stanciu. Transferul ar urma să se realizeze în vară, când mijlocașului îi expiră contractul cu Damac.



Două milioane de euro ar fi salariul anual pe care Stanciu ar urma să îl încaseze la Genoa.

Gigi Becali era convins că Nicolae Stanciu va reveni la FCSB, dar mijlocașul e pe cale să semneze cu Genoa



În luna decembrie, Gigi Becali recunoștea public că vrea să îl readucă pe Nicolae Stanciu la FCSB și era convins că internaționalul român va alege echipa sa, nu Rapid, despre care se zvonea la momentul respectiv că este și ea interesată.



Acum, Stanciu este pe cale să semneze cu Genoa, celălalt club deținut de Dan Șucu, acționar majoritar și la Rapid.



"Să fie sănătoși dacă ei (n.r. – rapidiștii) cred că Nicușor se duce la ei! Nicușor e un om cu caracter prea frumos. Nu se va duce niciodată la ei. Să vedem unde o să vină. Hai, să vedem, eu zic că o să vina la FCSB. Nu e luptă cu Dan Șucu. Asta nu înseamnă că acum o să arunc cu banii. Eu nici cu Bîrligea n-am făcut licitație. Eu eram pregătit să dau trei milioane și omul (n.r. – Neluțu Varga, patronul CFR-ului) mi-a cerut două.



Am făcut eu vreo licitație? Nu fac, tată, licitație! Nicușor o să vină la FCSB. Stanciu are mulți bani, n-are nevoie de bani și are un caracter prea frumos. Nu se va duce la Rapid doar pentru bani. Niciodată nu va îmbrăca tricoul Rapidului.



De ce să îmbraci tricoul Rapidului, când ai 10 milioane? Pentru ce să te faci de râs pentru încă un milion? Dar nici nu poate să-i dea atât. Pentru ce să te faci de râs? Pentru 500.000 de euro pe an? Dacă nu ții cont de ăla care te-a luat de acolo, de unde nu știa nimeni de tine și te-a ridicat și te-a făcut milionar, apoi Dumnezeu îți dă 'na na'. Nu vreau să zic mai multe de Sărbători, să facă Șucu ce o vrea", spunea Gigi Becali, în decembrie, la Fanatik.

Nicolae Stanciu a jucat la FCSB timp de trei sezoane, iar în 2016 era vândut la Anderlecht pentru aproape 10 milioane de euro. Mijlocașul a mai evoluat ulterior la Sparta Praga, Al Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns și Damac.