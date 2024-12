Nicolae Stanciu (31 de ani) a plecat din fotbalul românesc, în august 2016, lăsând FCSB pentru Anderlecht (Belgia). La vremea respectivă, transferul s-a făcut pentru o sumă-record pentru echipa patronată de Gigi Becali: 9,7 milioane de euro!

Deși o mare reușită pentru FCSB, mutarea n-a fost avantajoasă și pentru jucător. Pentru că Stanciu n-a prins „rădăcini“, la Bruxelles, și, ulterior, s-a „plimbat“ prin Asia și Europa, la echipe precum Sparta Praga (Cehia), Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită), Slavia Praga (Cehia), Wuhan Three Towns (China) și Damac (Arabia Saudită), unde se află și acum.

Doar că, la Damac, s-a „stricat treaba“. Rău de tot, după cum sport.ro a arătat aici. În acest context, e clar că Stanciu așteaptă prim oportunitate pentru a părăsi formația din Regat. Și de semnătura sa s-ar fi interesat deja Rapid. Întrebat la Fanatik despre faptul că o fostă vedetă a FCSB-ului poate ajunge în Giulești, Gigi Becali a respins categoric această variantă.

„Să fie sănătoși dacă ei (n.r. – rapidiștii) cred că Nicușor se duce la ei! Nicușor e un om cu caracter prea frumos. Nu se va duce niciodată la ei. Să vedem unde o să vină. Hai, să vedem, eu zic că o să vina la FCSB. Nu e luptă cu Dan Șucu. Asta nu înseamnă că acum o să arunc cu banii. Eu nici cu Bîrligea n-am făcut licitație. Eu eram pregătit să dau trei milioane și omul (n.r. – Neluțu Varga, patronul CFR-ului) mi-a cerut două. Am făcut eu vreo licitație? Nu fac, tată, licitație! Nicușor op să vină la FCSB. Stanciu are mulți bani, n-are nevoie de bani și are un caracter prea frumos. Nu se va duce la Rapid doar pentru bani. Niciodată nu va îmbrăca tricoul Rapidului. De ce să îmbraci tricoul Rapidului, când ai 10 milioane? Pentru ce să te faci de râs pentru încă un milion? Dar nici nu poate să-i dea atât. Pentru ce să te faci de râs? Pentru 500.000 de euro pe an? Dacă nu ții cont de ăla care te-a luat de acolo, de unde nu știa nimeni de tine și te-a ridicat și te-a făcut milionar, apoi Dumnezeu îți dă <<na na>>. Nu vreau să zic mai multe de Sărbători, să facă Șucu ce o vrea“, a tunat Becali.