Roș-albaștrii au înregistrat în play-off trei victorii (2-1 vs. Dinamo, 1-0 vs. ”U” Cluj și 3-2 vs. CFR Cluj) și două rezultate de egalitate (3-3 vs. Rapid, 0-0 vs. Craiova).



Pe locul doi în clasament se situează Universitatea Craiova cu 36 de puncte, iar podiumul este completat de CFR Cluj cu 34 de puncte.



Gigi Becali a scos o echipă din lupta la titlu: ”Nu o mai iau în calcul”



Gigi Becali, patronul lui FCSB, consideră că singurul club cu care se luptă echipa sa pentru titlu în actuala stagiune este Universitatea Craiova.



Milionarul din Pipera susține că diferența de cinci puncte dintre FCSB și CFR Cluj este prea mare și că ardelenii nu mai pot ajunge campioana en-titre.



”Pe CFR Cluj nu o mai iau în calcul la titlu. Dar o iau pe Craiova. Cinci puncte sunt multe, nu cred că mai au timp. Este o cursă în care unul este detașat, sunt trei puncte mari”, a spus Gigi Becali la fanatik.



Pentru FCSB urmează meciul cu Rapid de duminică seară, de la ora 21:00, din etapa #6 a SuperLigii. Partida se va desfășura pe Giulești și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.