În minutul 71, în careul roș-albaștrilor s-a produs o fază controversată. Târnovanu a vrut să boxeze un balon aflat în preajma porții, dar i-a lovit pe Burmaz și pe Christensen. În urma analizei VAR, Radu Petrescu a lăsat jocul să continue, spre nemulțumirea giuleștenilor.

Gigi Becali: ”Christensen intră în Târnovanu!”

Specialistul în arbitraj, Marius Avram, a transmis că Radu Petrescu a luat decizia greșită când a ales să nu arate spre punctul cu var.

Gigi Becali susține că Tobias Christensen este cel care a intrat în Ștefan Târnovanu, motiv pentru care nu se putea impune un penalty acordat rapidiștilor.

Mai mult decât atât, patronul de la FCSB spune că portarul roș-albaștrilor este cel care a atins primul balonul și a deviat mingea spre mijlocașul lui Rapid.

”Eu zic că Christensen intră în Târnovanu, eu așa văd. Dacă nu îmi respectați părerea, nu mă întrebați, eu așa zic, eu nu vă contrazic, voi ziceți ce vreți, eu zic ce vreau. Christensen vine și intră în Târnovanu. Eu așa văd, poate nu văd bine. Eu zic că nu e penalty.

Dacă era penalty, intervenea VAR-ul, Hațegan, și dădea penalty. Mi se pare că și atinge puțin mingea de îi vine în piept lui Christensen. Uite cum se bagă în Târnovanu. Și Târnovanu intră, dar are șase metri, are protecție. Eu așa am văzut”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Clasamentul din play-off-ul Superligii României