La finalul meciului, Gică Hagi a mărturisit că a trăit cu mari emoții ultimele minute din partida de pe Ilie Oană.

Gică Hagi: ”Alibec e jucător mare, dar are momente pe care nu le înțelegem!”

Antrenorul Farului a comentat și prestația tânărului Luca Băsceanu, marcatorul unicului gol al partidei, care a și irosit ocazii importante de a înscrie. ”Regele” consideră că mijlocașul are mult potențial, însă mai are mult de muncă.

Totodată, Hagi a avut cuvinte de laudă la adresa lui Denis Alibec, despre care a spus că este un ”mare jucător”, însă doar atunci când nu are ”momentele lui de neînțeles”.

”Fotbalul nu este doar despre a te apăra, trebuie să și ataci. Trebuie să facem ambele faze foarte bine, așa cum am făcut până când am marcat. După aceea, conservare. Ce înseamnă? Pui adversarul să vină cu 100 de mingi în careu... Orice e posibil, nu știam ce se poate întâmpla, au fost atât de multe situații incredibile, dar am avut noroc. Sunt meciuri cheie, importante, de trei puncte. Dacă le iei, ești acolo sus.

Da, s-a speriat, de aia a dat pe lângă minge... vrăjeală, ce e aia? Băsceanu trebuie să fie mai serios, trebuie să fie mult mai conectat, are multe de învățat. Vine din Academie, a fost cel mai bun, dar are multe de învățat ca să fie foarte bun jucător. Până la 18 ani se vede că are talent, după aceea începe concurența cu seniorii, cu cei mai buni. Are mult de muncă și trebuie să progreseze la aspectul fără minge și defensiv. Cred că Alibec a fost omul meciului.

Denis este farist, ține cel mai mult cu Farul. Când se concentrează să joace fotbal, e jucător mare, dar mai are momentele lui pe care nu le înțelegem. Eu înțeleg, le înghit, dar sunt momentele lui. Când nu le are, e jucător mare”, a spus Gică Hagi după meci.

