Artizanul victoriei echipei gazdă a fost Zoran Mitrov, care a reuşit un hat-trick (16, 49, 77), celălalt gol al botoşănenilor fiind semnat de Enriko Papa (10).

Golurile oaspeților au fost înscrise de Eduard Radaslavescu (63), după o gafă a portarului Giannis Anestis, Luca Băsceanu (71) şi Ionuţ Vînă (82).



FC Botoşani are patru victorii consecutive, fiind neînvinsă de cinci etape. Farul Constanța a obţinut doar două puncte în ultimele cinci etape.

Reacția lui Gică Hagi după înfrângerea cu FC Botoșani

După meci, Gică Hagi s-a arătat dezamăgit de rezultatul obținut de echipa sa, criticând greșelile comise în apărare. Întrebat despre o posibilă colaborare cu Cristiano Bergodi din sezonul viitor, 'Regele' a refuzat să răspundă.

"Din păcate pentru noi e greu când primești patru goluri. Noi am înscris trei și cred că rezultatul arată tot. O primă repriză care trebuie uitată complet, din toate punctele de vedere. Defensivi am fost foarte slabi, iar la pauză le-am spus că e fotbal și se poate întâmpla orice. Am marcat de trei ori, dar așa e fotbalul. Nu ne cade bine, trebuie să ne uităm înainte.

E greu să găsești explicații la un lucru care trebuie uitat. A început play-out-ul și nu mai contează ce a fost, contează ce e acum. Trebuie să ne trezim. Urmează meciuri, urmează fotbal. Avem de luptat, e fotbal și nu trebuie să cedăm.

(n.r. Au apărut zvonuri cu privire la venirea lui Bergodi la Farul. Vreți să-l aduceți?) Altă întrebare, altă întrebare.

(n.r. Ce obiectiv are Farul?) Farul trebuie să fie la anul în prima ligă și își dorește să fie la anul în prima ligă. Că e acolo sus, jos, luptăm pentru că sunt meciuri dificile. Ăsta e obiectivul", a declarat Gică Hagi, potrivit Digi Sport.