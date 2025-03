Gloria Buzău a obținut o victorie surprinzătoare, 2-1 în deplasare cu Sepsi, la primul meci cu Ilie Stan pe bancă.

Meciul, disputat pe ninsoare, a fost dominat de gazde, dar eficiența Gloriei și intervențiile decisive ale portarului Răilean au făcut diferența.



Golurile lui Brobbey (min. 18 și 46) au fost decisive, în timp ce Sepsi a reușit să puncteze doar prin Oberlin (min. 40).



Ilie Stan: „Voi munci zi de zi cu jucătorii”



După meci, Ilie Stan s-a declarat mulțumit de atitudinea echipei, dar a explicat că drumul este abia la început. Deși s-a declarat mulțumit de rezultat, Ilie Stan a punctat că mai sunt multe lucruri de îmbunătățit.



„Această victorie vine după o perioadă lungă în care jucătorii au suferit foarte mult. Nu mi-a fost ușor în cele patru zile de când am început antrenamentele, sunt multe de făcut, dar lucrurile simple pot fi realizate ușor. În aceste zile voi lucra cu ei zi de zi, am să-i motivez. I-am felicitat, le-am spus că deocamdată nu am câștigat nimic, urmează jocul cu Galați. Trebuie să discut cu oamenii din staff despre lucrurile care nu au fost în regulă astăzi. Îl știu pe [nume], știu că este un profesionist adevărat, așa că am zis să-i dau o șansă și lui. Vreau să dau o șansă tuturor, celor care cred în ei și pe care îi văd dispuși să depună efort și să facă sacrificii. Luckassen a înscris două goluri, felicitări! Poate fi un nou început pentru toți.

Nu vreau să discut despre situația financiară. Nu va fi nicio problemă în ceea ce privește salariile, iar jucătorii vor primi în continuare ce li se cuvine”, a declarat Ilie Stan la finalul meciului.



Gloria Buzău a încheiat sezonul regulat pe ultimul loc al SuperLigii României, cu doar 20 de puncte după 30 de etape. Astfel, a intrat în play-out cu 10 puncte, fiind la trei puncte de Unirea Slobozia și la șase de barajul pentru menținere.



După victoria cu Sepsi, Gloria a ajuns la 13 puncte, rămânând pe ultimul loc, dar apropiindu-se la 1 punct de Unirea Slobozia, la 3 puncte de Oțelul Galați și la 4 puncte de Poli Iași.