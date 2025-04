CFR Cluj a închis etapa a patra cu 1-1 pe teren propriu cu Rapid, astfel că rămâne pe locul doi, la două puncte distanță de FCSB, înainte de meciul direct, programat duminică, pe Arena Națională.

Ce a declarat Elias Charalambous înainte de FCSB - CFR Cluj

Tehnicianul liderului din Superligă a mărturisit că și-ar fi dorit să-l poată folosi și pe Daniel Bîrligea, însă a explicat că va căuta soluțiile cele mai bune pentru a-l înlocui pe atacant, explicând și cât de importantă este victoria în derby-ul cu CFR Cluj.

"Aş vrea să am toată echipa, dar sunt reguli, şi trebuie să le acceptăm şi să găsim soluţii cu jucătorii pe care îi avem în lot.

Avem nevoie de puncte, avem nevoie să câştigăm meciuri. Ne aşteaptă un meci greu, trebuie să fim mai agresivi. Băieţii au arătat că au înţeles că trebuie să ne împingem limitele. Meciurile sunt 50-50. Toate echipele din play-off sunt bune. Sper să câştigăm cu CFR Cluj, avem două egaluri cu ele.

E prea devreme să vorbim de titlu. Mai sunt 18 puncte. Ce se întâmplă nu va decide titlul. Va fi un meci greu. Vor fi dueluri tari şi va fi un meci fizic", a declarat Elias Charalambous, în cadrul conferinței de presă.

Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru meciul cu CFR Cluj

Patronul de la FCSB a dezvăluit că Andrei Gheorghiță se va reface pentru confruntarea de pe Arena Națională, iar Daniel Bîrligea, pentru care nu va plăti clauza pentru drept de joc, va fi înlocuit de David Miculescu.

"Dacă e bine, Gheorghiță o să fie titular și Miculescu vârf. Ai văzut, bă? Îi zic și echipa lui Dan Petrescu! Am zis-o, gata, ce să mai! I-am dat și echipa, na!

În poartă Târnovanu, în stânga Radunovic, dreapta Crețu, centrali Mihai Popescu cu Ngezana – Chiricheș, Șut, Tănase, Cisotti, Gheorghiță – Miculescu.

El are curaj să mi-o zică mie? Băi, întreabă-l, are curaj să mi-o zică? Îi e frică, sunt prea specialist și îl paradesc. Șumudică sau cineva care curaj să îi zică echipa lui Gigi Becali? Petrescu are curaj să o dea?", a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.