Lider detașat în clasamentul golgheterilor din Superliga, cu 20 de reușite, Munteanu a fost convocat la naționala U21, nu la cea de seniori, fapt ce a provocat o întreagă polemică în fotbalul românesc.

Dan Petrescu: "Louis Munteanu e cel mai bun. A demonstrat pe teren"



Louis a revenit acum la CFR Cluj și se pregătește pentru derby-ul cu Universitatea, de luni seară. Înaintea meciului, Dan Petrescu a transmis că îl simte foarte motivat pe atacantul său.



"Pe Louis Munteanu l-am văzut foarte bine la antrenamente, foarte motivat. A venit primul la antrenament. Îmi place atitudinea lui. Mereu l-am încurajat și mereu cred că el e cel mai bun. Asta a demonstrat-o și pe teren. Sunt convins că are și el o presiune, vrea să demonstreze în continuare, ceea ce e foarte bine.



E un jucător tânăr, are tot timpul. E clar că e într-o formă bună și sper să o arate și mâine", a spus Dan Petrescu.

Reacția lui Louis Munteanu după România U21 - Olanda U21 0-2

Deși a marcat 20 de goluri în Superliga și a fost unul dintre cei mai în formă atacanți români, Munteanu a fost lăsat la naționala U21 de Mircea Lucescu. Selecționerul a explicat că e mai bine să joace titular la tineret decât să fie rezervă la seniori.



"Pentru Euro avem o echipă foarte bună, am arătat că avem foarte mare calitate și suntem pozitivi. E foarte important, mă bucur că mister mi-a dat această oportunitate. Zic eu că până acum am făcut-o cu brio. Acum să vedem, la Euro cu siguranță va fi un nivel mai ridicat. Cum am spus, avem un grup foarte bun și cu siguranță vom scoate rezultate bune și vrem să ne calificăm din grupe.

Putem să facem la fel ca generația aceea (n.r. - 2019). Avem un grup foarte bun, unit, și s-a văzut în multe momente că putem să facem rezultate foarte bune. Foarte multă lume... Le mulțumim că vin la meci, că ne apreciază și sperăm să vină și la Euro.

(Despre convocarea la naționala mare) Am venit aici cu inima deschisă, să ajut colegii. Ce pot să spun? Am fost fanul numărul 1 al echipei mari, dar asta a fost să fie, n-am fost convocat. Normal că aștept convocarea. Acum, când va veni, nu depinde de mine. Așa cum am spus, am fost alături de băieți. Din păcate, au pierdut primul meci, sper să facă meciuri cât mai bune.

Na, zic eu că am făcut meciuri bune. Meci de meci trebuie să demonstrez tot ce pot. Așa a fost să fie. Acum, pe viitor, poate o să fiu acolo", a spus Louis Munteanu, după meciul cu Olanda.