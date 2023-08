FCU rămâne fără antrenor, dar familia Mititelu ține să-i răspundă lui Marius Șumudică.

Antrenorul a intrat în direct duminică seara la Digisport și și-a prezentat versiunea în privința deciziei de a nu-și mai pune iscălitura pe contractul cu gruparea olteană.

Cum arată contractul propus lui Șumudică

Revoltat de declarațiile lui Marius Șumudică, antrenor care nu a mai semnat cu FCU, Adrian Mititelu jr, fiul lui Adrian Mititelu, a prezentat pe pagina sa de Facebook, duminică seara, contractul propus fostului tehnician de la Al Raed.

Mititelu jr a prezentat toate detaliile din înțelegerea care urma să fie semnată cu Șumudică.

CONTRACTUL PROPUS ANTRENORULUI MARIUS SUMUDICA :

- 50.000 euro net prima de instalare (30.000 euro la semnare, 20.000 euro pana la 01.01.2024)

- 15.000 euro net / luna

- 1000 euro net / victorie

- 1000 euro net / cazare lunara

- 25.000 euro net / daca se califica in play-off

- 50.000 euro net / daca se castiga Cupa Romaniei

- 10.000 euro net / daca joaca meciul de baraj Europa

- 20.000 euro net / daca se califica in Europa

- clauza de reziliere unilaterala a contractului in valoare de 150.000 euro net.

- daca pana la data de 15 martie 2024 echipa nu se situeaza minim pe locul 8 sau la cel mult 3 puncte de locul 8, clubul poate denunta unilateral contractul cu plata salariilor la zi.

- daca echipa se califica in play-off sau joaca meciul de baraj pentru Europa, contractul se prelungeste de drept pentru inca un an de zile sub aceleasi conditii.

STAFFUL LUI MARIUS SUMUDICA :

- antrenor secund - 4000 euro net / luna + prime

- antrenor secund II - 4000 euro net / luna + prime

- preparator fizic (cumnatul sau) - 4000 euro net / luna + prime

- analist video (fiul sau) - 3000 euro net / luna + prime.

PE ACEST CONTRACT AM BATUT PALMA FIZIC CU MARIUS SUMUDICA ASEARA, URMAND CA IN CURSUL ZILEI DE AZI SA SEMNAM CONTRACTUL, AVOCATUL DUMNEALUI VRAND SA MAI ADAUGE 2-3 CLAUZE CE TINEAU STRICT DE LEGALITATEA CONTRACTULUI.

IN TOTAL, MARIUS SUMUDICA + STAFFUL DUMNEALUI INSUMAU PENTRU CLUB 350.000 EURO NET (fara taxe) + PRIME IN 10 LUNI DE ZILE.

DACA PUNEM SI TAXELE LA SOCOTEALA, PE CLUB L-AR FI COSTAT UNDEVA LA 600.000 EURO + PRIME IN 10 LUNI DE ZILE.

ACESTA ESTE CONTRACTUL PE CARE MARIUS SUMUDICA “L-AR FI ACCEPTAT LA INCEPUTUL CARIEREI”.