Farul s-a deplasat sâmbătă după-amiază la Sibiu, pentru confruntarea cu Sepsi din etapa cu numărul 4 din play-out-ul SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Gheorghe Hagi a înregistrat toate cele trei puncte.



Dorinel Munteanu, concluzii dure după umilința cu Farul: ”Catastrofă! Un dezastru”



Dorinel Munteanu a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a ținut să puncteze faptul că în actul secund aceștia au jucat extrem de slab. Antrenorul a mai punctat și că fotbaliștii trebuie să înțeleagă situația în care se află Sepsi OSK, care se luptă în acest play-out pentru evitarea retrogradării.



”Concluzii... S-au văzut și la televizor. Responsabilitatea e a mea. Am făcut o primă repriză bună. Am condus cu 1-0. Sigur, la pauză nu s-a întâmplat nimic deosebit. Doar am motivat jucătorii. Am primit gol și după totul s-a năruit. Nu am crezut în puterea noastră să menținem rezultatul.



Putem vorbi de foarte multe lucruri, dar și a cere scuze suporterilor și tuturor celor care au fost la meci e puțin. Repriza a doua a fost o catastrofă. Un dezastru.



De când am venit la echipă, tot s-au căutat probleme. Ceea ce e greșit, în această bătălie grea, în situația în care suntem. Acest club e respectat de toți cei care cunosc acest club. Noi ar trebui să dăm mai mult. Inclusiv jucătorii, inclusiv antrenorii. Poate am și eu partea mea de vină.



Această situație e mult mai dificilă față de confortul de acum un an sau doi la Sepsi. Eu sper să treacă repede acest eșec.



Consider că au fost și lucruri bune în prima repriză. Am controlat jocul, am avut ocazii, puteam marca. E vorba despre atitudine. În patru etape nu am câștigat niciun meci, mai sunt cinci etape și trebuie să facem orice să salvăm această echipă. Așa trebuie să gândim.



Cu Niczuly o să discut mâine, nu acum la cald. E ușor să dai vina pe coleg, pe adversar, pe suporter. Și gestul că au plecat și nu au venit să salute suporterii... Pe mine mă deranjează foarte tare acest lucru.



Am apreciat dezamăgirea lor. După așa repriză te duci acasă și nu mai ieși pe stradă. Cum am spus, sunt conducătorul acestei echipe și îmi asum majoritatea lucrurilor care s-au întâmplat. Noi trebuie să mergem cu jucători care într-adevăr își dau sufletul să scoată echipa din această situație”, a spus Dorinel Munteanu.