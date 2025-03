De ce a ratat Stipe Perica o ocazie monumentală în derby-ul cu FCSB. Atacantul lui Dinamo, explicație pas cu pas

Stipe Perica a deschis scorul pentru Dinamo în derby-ul cu FCSB, însă a irosit o ocazie uriașă pentru echipa lui Zeljko Kopic când pe tabelă cele două combatante de pe Arena Națională se aflau la egalitate, 1-1.

Cum a ratat Stipe Perica în meciul cu FCSB. Explicația, pas cu pas



"Poate meritam mai mult, din păcate am pierdut. Atmosfera a fost minunată, de asta am un sentiment prost acum. Cred că am făcut un meci bun, nu am venit aici să pierdem. Nu ne-am dorit să îi dezamăgim pe suporterii noştri. Am muncit, am luptat, am alergat, în special în prima repriză. După pauză nu am mai reuşit aceleaşi lucruri, dar nu cred că meritam să pierdem azi", a afirmat autorul golului formaţiei Dinamo la postul Prima Sport.



Perica şi-a recunoscut vina la faza din minutul 66 când a ratat dintr-o situaţie foarte bună. "La ocazia din repriza secundă am făcut preluarea bine, dar mi s-a părut că trebuie să trimit mingea în plasa laterală pentru că veneau portarul şi un fundaş. Şi, din păcate, nu am şutat bine. Ar fi trebuit să marchez cu siguranţă la acea fază", a mai spus atacantul.