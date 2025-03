Luciano Herrera (5) și Luciano Lollo (45+3) au marcat golurile lui Newell's Old Boys, iar portarul Keylor Navas a apărat un penalty executat în minutul 54 de Edinson Cavani .

Newell's Old Boys, echipa la care au jucat Diego Armando Maradona și Lionel Messi , antrenată din februarie de Cristian Fabbiani (41 de ani), a reușit o victorie mare în noaptea de duminică spre luni, 2-0 cu Boca Juniors.

”Noapte colosală”, a titrat gruparea din Rosario după succes, iar ”Căpcăunul”, trecut ca jucător pe la CFR Cluj și River Plate, este deja venerat pe banca tehnică a ”Leprei”, așa cum este poreclită echipa Newell's Old Boys.

”Un tehnician excelent”, ”Mulțumim, Căpcăunule! Felicitări, ne-ai adus o noapte de neuitat”, ”Mereu am avut încredere în el, de când am auzit că vine Căpcăunul la echipă. Știe cum să ajungă la jucători, se văd schimbările și va fi și mai bun de acum încolo”, ”Vedem cu toții, acest antrenor tânăr a revitalizat echipa. Mulțumim, Căpcăunule, că ne-ai pus pe picioare”, ”Ai găsit calea, Căpcăunule”, ”Mulțumesc, acum pot să mă duc să dorm liniștit. Am văzut fotbal”, ”Fabbiani, ceea ce faci tu se cheamă miracol” sunt doar câteva dintre comentariile fanilor din ultimele ore la adresa celui poreclit ”El Ogro”.



Rezultatele lui Cristian Fabbiani pe banca tehnică a lui Newell's Old Boys



Etapa 7 Apertura: 0-2 (d) cu Barracas Central

Etapa 8 Apertura: 2-1 (d) cu Atletico Tucuman

Etapa 9 Apertura: 0-0 (a) cu Belgrano

Etapa 10 Apertura: 1-1 (d) cu Estudiantes de La Plata

Etapa 11 Apertura: 2-0 (a) cu Boca Juniors



Clasamentul din Argentina