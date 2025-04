Dat afară de FCSB în iarnă, a ajuns la o echipă rară a Europei: niciun eșec în tot sezonul!

Deși este neînvinsă (14 victorii, 6 remize), Sheriff se află doar pe locul 2 în campionat, cu 12 puncte, 4 sub liderul Milsami Orhei . În această seară, gruparea din Transnistria va disputa un meci important pe terenul lui Zimbru Chișinău .

Luis Phelipe, după despărțirea de FCSB: "Nu pot să-mi las copilul în spital și să merg la antrenament"

Phelipe a fost transferat de FCSB la începutul anului trecut, de la Poli Iași, pentru 200.000 de euro. Gigi Becali se declara rapid impresionat de evoluțiile brazilianului: "Phelipe știe fotbal! Dă ca și cum dai untul când e moale. El întinde untul pe pâinea prăjită!", declara patronul echipei, la câteva zile după mutare.



Totuși, extrema din Brazilia nu a reușit să se impună la FCSB. A jucat în 26 de meciuri, a marcat doar două goluri și a oferit un assist. În această iarnă s-a produs despărțirea, una destul de controversată, având în vedere că Phelipe a refuzat să meargă în cantonamentul din Antalya.

"Am semnat rezilierea cu Luis Phelipe și am scăpat de el. E liber de contract. Eu abia așteptam să-i iau semnătura să scap de el liber, nu mă interesa unde se duce, ce face. Probabil se duce la Sheriff. Mă mai încărcam cu el încă 4 ani…", spunea Gigi Becali, în iarnă.



Phelipe a invocat problemele de sănătate ale fiului său, motiv pentru care a ales să rămână în Brazilia. Fotbalistul născut în Santos, care a făcut parte din academia lui RB Salzburg, l-a sunat personal pe Gigi Becali pentru a-i explica situația, iar în cele din urmă a avut parte de înțelegere. Și-a reziliat contractul și a semnat cu Sheriff Tiraspol.



"Nu a fost ușoară despărțirea de FCSB. A trebuit să am grijă de copilul meu. Am ales să stau cu el și să nu merg în Antalya cu FCSB. Sunt tată, am inimă. Nu pot să-mi las copilul în spital și să merg la antrenament. Sănătatea copilului meu este cea mai importantă pentru mine.



Am vorbit cu Gigi Becali, l-am sunat, i-am mulțumit pentru tot. Chiar dacă nu am jucat prea mult, mi s-a oferit oportunitatea să joc pentru prima dată în cupele europene. În plus, mi-am făcut și mulți prieteni acolo. Ăsta e fotbalul. Nu peste tot reușești să mergi, să joci și să strălucești. Uneori ești persoana potrivită în locul nepotrivit, deci a trebuit să-mi găsesc un alt loc unde să pot străluci din nou.



Băiatul este ok acum. De azi a început să meargă la școală. Mă simt excelent acum. Când m-am întors în România, l-am lăsat mamei lui și i-am spus: 'Acum e bine, aleargă, râde, țipă. Poți să-l iei, iar eu pot să plec cu mintea limpede'.



Eu vă spun adevărul. Nu-mi pasă ce cred ei despre mine sau despre viața mea. Vă pot spune doar că îmi pasă de copilul meu. Sunt tată. Dacă altcineva ar fi fost în locul meu, cu siguranță ar fi făcut la fel.



Cel mai bun prieten de la FCSB a fost Baeten, un băiat extraordinar. La fel, Dawa, Baba Alhassan, Ngezana, Olaru, Bîrligea. Nu am avut nicio problemă cu ei. Toată lumea m-a îmbrățișat la plecare, iar după transferul la Sheriff mulți jucători mi-au scris mesaje. Știau că aș fi meritat mai mult la FCSB. Mereu aud acest lucru, dar ăsta e fotbalul. Eu nu pot face nimic.



Cu patronul am vorbit doar acum, când a apărut această problemă. Eram în Brazilia, l-am sunat și i-am spus că îmi pare rău că nu m-am întors la echipă. I-am explicat că băiatul este în spital și nu îl pot lăsa așa. Mi-a răspuns, a zis că e în regulă, că nu e nicio problemă.



Nu cred că trebuie să mai plătesc amenda pentru că m-am transferat. Cred că Gigi a renunțat la amendă", a spus Luis Phelipe, într-un interviu pentru PRO TV.