Gigi Becali a făcut foarte mulți bani din fotbal, însă a luat și niște „țepe“ de pomină! Iar asta pentru că transferurile de la FCSB s-au făcut haotic. Nu o dată, impresia a fost că aici a fost o veritabilă „gară“, unde jucătorii au venit și au plecat, unii făcând doar un duș, cum se spune în fotbal.

Această situație e consecința faptului că transferurile sunt făcute, de cele mai multe ori, nu după evaluarea unor profesioniști, ci după ce „simte“ patronul Gigi Becali. Iar acesta a spus, în mod repetat, că poate „citi“ nivelul unui jucător, dacă îl vede maxim 5 minute! Firește, când „scouting-ul“ se face așa, rateurile sunt garantate. Cazul Luis Phelipe (23 de ani) doar a lungit lista jucătorilor care au venit degeaba la FCSB.

Transferat de la Poli Iași, în ianuarie 2024, pentru 200.000 de euro, mijlocașul brazilian tocmai și-a reziliat contractul cu campioana României. Phelipe nici nu s-a mai întors la FCSB, după ultima etapă a anului trecut, motivând că a avut copilul bolnav în Brazilia, după cum sport.ro a scris aici.

Drama lui Luis Phelipe nu l-a sensibilizat însă deloc pe Gigi Becali. În dialog cu Fanatik, acesta a relatat ultima sa conversație cu Luis Phelipe la telefon, spunând că a fost încântat când a aflat că acesta va semna rezilierea contractului.

„Luis Phelipe m-a sunat pe mine. <<Gigi – îmi spunea și Gigi – măi Gigi, uite copilul meu, nu știu ce…>>. I-am zis că are 25% (n.r. – amendă din valoarea contractului, fiindcă nu s-a prezentat la reunire)… Ăsta (n.r. – Luis Phelipe) mai avea 4 ani de contract. Să-l ții pe un nebun dintr-ăsta așa… Mi-a zis că vrea să plece, că merge la Sheriff Tiraspol. I-am zis să semneze rezilierea de contract și nu-i mai dau amendă. Și așa am luat reziliere, de am scăpat de el. Nu mă interesa pe mine unde se duce. Noi eram pe cap cu un țăști, bâști de fotbalist încă 4 ani“, a declarat patronul FCSB-ului.