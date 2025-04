FCSB a învins CFR Cluj cu 3-2 și s-a distanțat la cinci puncte în fruntea Superligii. Roș-albaștrii au punctat prin Cisotti, Chiricheș și din nou Cisotti, profitând de greșelile mari din apărarea oaspeților. Louis Munteanu a reușit o dublă pentru clujeni, însă prea târziu pentru a întoarce soarta partidei.



Dan Petrescu: "FCSB a arătat că merită să fie pe primul loc"



La final, Dan Petrescu a tras concluziile. Tehnicianul ardelenilor a recunoscut că FCSB a meritat victoria, dar s-a arătat șocat de modul în care a decurs meciul.



"Nu știu dacă au încercat sau au avut ceva, pur și simplu ne-am bătut singuri, asta e realitatea. Ne-am revenit, a fost bună reacția, dar ne-am trezit prea târziu. Cam așa a fost și campionatul: marcăm multe goluri, dar în apărare am suferit. Fără să încerce, cei de la FCSB au dat 3 goluri.

Cei de la FCSB au experiență mult mai mare. Cei de la FCSB, în afară de Coman, nu au pierdut cu nimeni. A fost vorba de experiență, e mai ușor. Jucătorii noștri, mulți dintre ei, n-au avut-o, iar astăzi s-a văzut acest lucru la mulți dintre ei.

Fiecare meci e important, și în Cupă, dacă nu câștigi, riști să ieși. Și dacă pierzi, ce faci? Nici în campionat nu suntem siguri că vom merge în Europa. Primele 5 echipe iau locurile, poate chiar și primele 6. Vă dați seama, joi Farul vine cu o zi mai puțin de odihnă, au toți jucătorii valizi, Alibec e în formă, vom suferi. Drumul până la Cluj, astăzi au fost 90 de minute intense, va fi un meci foarte dificil pentru noi și complicat.

Nu poți să spui asta, matematic mai sunt șanse, dar doar dacă cei de la FCSB pierd vreo 2-3 meciuri. Au arătat că merită să fie pe primul loc. Nu putem să spunem că ne dăm bătuți, în niciun caz, avem nevoie de moral. Meciul ăsta m-a șocat, pur și simplu n-am înțeles nimic. Să vrei să joci, să domini și să fie 0-3, Doamne ferește! Parcă totul a fost împotriva noastră. A fost o zi incredibilă.

Să dai corner sau aut de poartă la VAR n-am mai văzut. Cine știe? Poate dacă ne lăsa cornerul, eram cu alt spirit aici. Nu avem ce să spunem despre arbitru la meciul ăsta, că meciul nu a fost influențat de el. Dar aș fi vrut să avem o fază cu corner, cu toți acolo în careu", a spus Dan Petrescu, la finalul partidei.

Louis Munteanu, scurt și la obiect după FCSB - CFR 3-2: „Ne-am bătut singuri!”



„Prima repriză am jucat foarte bine, dar din păcate am luat acel gol nemeritat înainte de pauză. În a doua repriză, practic, ne-am bătut singuri. Am fost pragmatici în prima parte, dar după pauză am făcut greșeli. E greu, vă dați seama, mai ales când pierdem. Trebuie să ne revenim rapid, avem meci în Cupă și trebuie să ridicăm capul, să ne calificăm. Dacă pierdem și acolo, s-a dus totul.



Atâta timp cât mai sunt șanse, eu zic că se poate. Avem meci acasă în campionat, trebuie să arătăm altfel la ultimul joc”, a declarat Louis Munteanu la final.



CFR Cluj rămâne pe locul secund, cu 34 de puncte, la cinci distanță de liderul FCSB, în timp ce pentru ardeleni urmează un meci decisiv în Cupa României.