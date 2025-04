Soarta partidei a fost decisă de un penalty acordat de centralul Szabolcs Kovacs în urma unui duel între Daniel Bîrligea și Gabriel Simion, în interiorul careului clujean.



Arbitrul nu a acordat, în primă fază, lovitură de la 11 metri pentru campioana României, dar după ce jocul a fost întrerupt preț de câteva momente, a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza, după care și-a schimbat decizia.



Gabriel Simion, mijlocașul lui U Cluj și cel care a comis penalty-ul, a dezvăluit ce le-a comunicat Szabolcs Kovacs colegilor săi imediat după decizia luată.



Gabriel Simion: ”Kovacs a spus că, din partea lui, nu e penalty”



„În primul rând, nu am avut nicio intenție, în al doilea rând, eu am dat în minge și mâna din inerție mi s-a dus în spate, lovindu-l pe Bîrligea. Nici măcar sânge, nici măcar intenție, nici măcar duritate și dă penalty. (n.r. - Ce ți-a spus Szabolcs Kovacs?) Nu mi-a mai spus nimic, le-a spus colegilor mei că din partea lui nu e penalty, doar că a fost chemat la VAR și a schimbat decizia.



Normal că putea s-o întoarcă, dar dânsul nu a vrut s-o întoarcă. Asta este! Îmi pare rău pentru echipă, pentru băieți, am făcut un efort formidabil și plecăm fără nimic acasă. Așa a fost să fie, am început să jucăm după ce am primit gol, nu știu ce se întâmpla dacă nu primeau acel penalty.



Avem și ceva accidentați, noi încercăm să menținem și aceeași duritate pe care am avut-o înainte de play-off. Nu o lăsăm mai moale, Doamne ferește, jucăm săptămânal cu echipele din play-off, jucăm fiecare meci la intensitate maximă.



Mergem la fiecare meci să ne facem jocul nostru și vedem ce iese. Noi încercăm să ocupăm primele trei locuri, dar asta este”, a spus Simion, la flash-interviu.



Pentru FCSB urmează meciul cu Universitatea Craiova, una dintre echipele cu care se luptă la titlu. Partida se va disputa pe stadionul ”Ion Oblemenco”.



De partea cealaltă, Universitatea Cluj rămâne pe locul patru, cu 29 de puncte după trei etape, la trei puncte distanță de următoarea clasată, Dinamo, pe care o va întâlni pe teren propriu în următoarea etapă.