Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 22:00, pe stadionul ”Steaua” din Ghencea, în prima etapă din noul sezon al SuperLigii României.

Ce a avut de zis Elias Charalambous după remiza cu ”U” Cluj

După meci, antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous, a vorbit despre evoluția elevilor săi, dar și despre faptul că mai sunt multe corecturi pe care trebuie să le aducă jocului.

De asemenea, Charalambous a reluat ideea prin care spune că se gândește la următorul duel și nu în perspectivă la câștigarea unui nou titlu în SuperLiga.

”Am spus înaintea meciului că vrem să începem cu o victorie. E un prim meci. Avem lucruri de corectat. Nu am fost în cea mai bună formă. Azi am fost foarte înceți. Am pierdut multe mingi. Am avut șanse mari să marcăm. Nu am jucam cum trebuia. Hai să fim sinceri.

Luăm meci cu meci. Mă știți. Nu facem înmormântări când nu câștigăm. O să luptăm. Apoi vom avea timp să ne gândim la restul meciurilor. A fost situația în care am făcut penalty. Nu am fost relaxați. Nu am jucat cum trebuia. Asta a fost!”, a spus Elias Charalambous.

FCSB - ”U” Cluj 1-1

După o primă repriză tăcută, FCSB a deblocat în cele din urmă tabela de marcaj în actul secund. Adrian Șut i-a ”pus” mingea lui Alexandru Musi, care nu a iertat și a șutat exemplar de la marginea careului.

La doar șase minute, ”șepcile roșii” au beneficiat de o lovitură de pedeapsă, fructificată de Dan Nistor. Tabela a rămas intactă până la finalul meciului, iar FCSB și ”U” Cluj au obținut un punct.