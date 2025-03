Etapa a doua din play-off programează eternul derby, Dinamo - FCSB.

Claudiu Keșeru: ”Sper să nu apară mai multe probleme fizice la FCSB!”

Claudiu Keșeru a prefațat partida dintre Dinamo și FCSB din etapa a doua din play-off-ul Superligii României. Fostul atacant se așteaptă la un derby incendiar, mai ales că Dinamo nu mai este echipa din sezonul trecut și pare că a devenit o forță în campionat.

De altfel, Keșeru consideră că fosta sa echipă este pregătită pentru ”eternul derby” în ciuda problemelor fizice apărute în ultima perioadă la FCSB. Totodată, Claudiu Keșeru a subliniat că o vede în continuare pe FCSB favorită la titlu.

”Sper să fie la înălțimea așteptărilor cu care am fost obișnuiți în ultimul timp. Cred că de data asta Dinamo e la nivelul la care o așteaptă toți suporterii lor, FCSB va fi cu siguranță acolo, în ciuda problemelor medicale pe care le au, dar va fi un meci interesant, îl aștept și eu cu nerăbdare. Va fi un derby echilibrat.

Fiecare derby a avut particularitatea lui. Îmi aduc aminte cu mare plăcere primul derby din Ghencea, când am intrat și am marcat în ultimele minute. A fost și semifinala Cupei când am bătut cu 5-2. A fost și acel 3-0 pe Arenă, când Dinamo a dominat și până la urmă am reușit să înscriem trei goluri. A venit acel 6-0 când m-am întors, când aveam senzația că s-au aliniat toate astrele. Meciuri întotdeauna excepționale. Făcând abstracție de ce avem în suflet, chiar mă bucur că Dinamo a revenit acolo unde îi e locul. Aceste derby-uri își au importanța și în mintea oricărui iubitor de fotbal, că e stelist, dinamovist, rapidis, un Steaua – Dinamo e un meci special pentru România. Sunt momente speciale care rămân întipărite în minte pentru totdeauna.

Da, da (n.r. FCSB rămâne favorită la titlu). În acest an, FCSB a fost la un nivel extrem de ridicat, sper să nu apară mai multe probleme fizice. Ce mă bucură este că, după mulți ani, toate echipele cu pretenții sunt acolo sus”, a spus Claudiu Keșeru pentru PRO TV și Sport.ro.

Clasamentul din play-off-ul Superligii României