La Craiova, gazdele au avut prima şansă de gol, în minutul 5, prin Baiaram. Bucureştenii au replicat prin loviturile de cap ale lui Bîrligea, din minutele 8 şi 20. Târnovanu a respins şutul lui Baiaram, din minutul 29.

În partea secundă, lovitura de cap a lui Zajkov s-a dus puţin pe lângă poartă, în minutul 59, iar Cisotti a ratat o mare ocazie, în minutul 65. Portarul Laurenţiu Popescu a scos incredibil la voleul lui Gele, în minutul 77, pentru ca Târnovanu să scoată cu piciorul şutul lui Carlos Mora, trei minute mai târziu.

Mora a lovit bara din trei metri în minutul 90+3 şi a fost 0-0 în cele din urmă. FCSB este lider în play-off, cu 36 de puncte. Universitatea e a treia, cu 33 de puncte.

Ce a declarat Elias Charalambous după Universitatea Craiova - FCSB 0-0

Antrenorul FCSB-ului a vorbit despre remiza din Bănie, explicând detaliile unde s-a făcut diferența față în comparație cu alte partide în care au dominat.

"Suntem mulțumiți cu un punct, la cum a mers jocul. Puteam juca mai bine. Știu că se poate mult mai bine. Nu am fost în cea mai bună formă astăzi (n.r. duminică, 13 aprilie).

Chiar dacă nu am jucat cel mai bine, am avut câteva ocazii să marcăm, chiar dacă am avut noroc la ultima fază. E ceva ce trebuie să analizăm, de ce nu am reușit să jucăm mai bine. Trebuie să vedem. Nu e ca și cum nu am jucat bine în celelalte meciuri. Este doar un meci.

Cu siguranță trebuia să avem mai multă posesie. Nu am fost la fel de agresivi ca altădată. Trebuie să alergi mult în astfel de meciuri. Trebuie să faci pressing și să domini jocul. Vom încerca să fim mai buni data viitoare.

Toate meciurile devin din ce în ce mai importante, o dată ce te apropii de finalul sezonului. Trebuie să ne îmbunătățim nivelul de joc.

E normal ca în anumite meciuri să nu fim la capacitate maximă. Trebuie să ne odihnim acum. Nu e cazul să vorbim de partida cu CFR. De mâine vom analiza meciul cu ei. Vom vedea", a declarat Elias Charalambous, la Digi Sport.

Clasament play-off



A patra etapă din play-off se va încheia mâine, când este programat meciul CFR Cluj - Rapid. Iată cum arată acum clasamentul:



FCSB - 36 puncte (golaveraj: +2) CFR Cluj - 33 puncte ( +3) Univesitatea Craiova - 33 puncte (+2) Universitatea Cluj - 29 puncte (-5) Dinamo - 29 puncte (-2) (singura echipă care a beneficiat de rotunjirea punctelor) Rapid - 27 puncte (0)



Program Universitatea Craiova în play-off



Etapa 1: Universitatea Craiova vs Universitatea Cluj 3-0

Etapa 2: Rapid vs Universitatea Craiova 1-2

Etapa 3: CFR Cluj vs Universitatea Craiova 2-0

Etapa 4: Universitatea Craiova vs FCSB 0-0

Etapa 5: Dinamo vs Universitatea Craiova

Etapa 6: Universitatea Cluj vs Universitatea Craiova

Etapa 7: Universitatea Craiova vs Rapid

Etapa 8: Universitatea Craiova vs CFR Cluj

Etapa 9: FCSB vs Universitatea Craiova

Etapa 10: Universitatea Craiova vs Dinamo



Program FCSB în play-off