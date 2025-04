În aceeași situație s-a aflat și Mihai Căpățînă, omul bun la toate de la Universtatea Craiova.

Mihai Căpățînă: ”Pentru mine n-a mai contat nimiic când a s sunat Craiova!”

Polivalentul fotbalist a ajuns la gruparea din Bănie în 2020, însă a fost pe punctul să ajungă la o adversară a oltenilor.

Înainte de a semna cu Craiova lui Mihai Rotaru, Căpățînă a negociat atât cu Gigi Becali, cât și cu Ioan Varga. Cu CFR Cluj ajunsese și la un acord de principiu. Totuși, în momentul în care a apărut oferta de la Universitatea Craiova, Căpățînă nu a stat pe gânduri.

Căpățînă a povestit cum s-a decis să semneze cu Universitatea Craiova, dși era dorit atât la FCSB, cât și la Universitatea Craiova.

”A fost ceva interes din partea FCSB. În realitate, la CFR Cluj am ratat transferul în ultimul moment. Vorbisem cu domnii de acolo, ne înțelesesem asupra detaliilor, doar că, mai fiind câteva lucruri de pus la punct, și... Și a venit telefonul de la Universitatea Craiova, iar pentru mine n-a mai contat nimic.

Fiind oltean, fiind din zonă, am vrut la Universitatea Craiova. Și când eram la Voluntari, și înainte la Slatina, veneam la meciurile din Craiova. N-a mai contat nimic, am renunțat și la bănuți când a venit oferta de la Craiova. A fost alegerea potrivită pentru mine, este echipa la care țin, pe care o iubesc. De aceea vreau să am succes, neapărat, să iau titlul.

Să rămâi în istoria clubul, cu un campionat câștigat... Mă uit la legendele clubului care au câștigat ceva, despre care se vorbește în continuare la superlativ. Vreau să scriem și noi o pagină de istorie la Universitatea, cu echipa de față”, a spus Mihai Căpățînă, conform GSP.