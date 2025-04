Patronul FCSB-ului a vorbit despre prestația echipei lui Marius Șumudică, oferind în același timp și o replică neașteptată la criticile antrenorului rapidist.

Atacul lui Marius Șumudică nu l-a supărat pe Gigi Becali: "E fratele meu! Rapid a jucat ca Barcelona"



Deși Șumudică i-a atacat pe oficialii campioanei la conferința de presă de la finalul meciului cu CFR Cluj, scor 1-1, finanțatorul FCSB-ului i-a răspuns cu un ton conciliant, declarând chiar că îl consideră pe tehnicianul giuleștean "fratele lui mai mic". În plus, a lăudat fără rezerve prestația Rapidului în fața lui CFR Cluj, despre care spune că a semănat cu Barcelona.



"Șumudică-i fratele meu, băi! E fratele meu mai mic Șumudică! Eu nu sunt mulțumit de rezultat, știi de ce? Cum să ratezi din trei metri cu poarta goală? Nu sunt mulțumit! Pe joc, bine, în prima repriză au fost mai slabi, dar în a doua a jucat Șumudică de zici că era Barcelona", a spus Becali, potrivit Fanatik.



Becali a fost impresionat de jocul prestat de Rapid în repriza secundă, punctând că stilul de pase al giuleștenilor a adus aminte de celebrul "tiki-taka".



"Juca Rapid numai în pase tiki-taka, tiki-taka. Trebuia să câștige meciul! Făceau 1-2 în careu, ați văzut ce faze au făcut în careu. Kait a dat un gol mai greu, Christensen trebuia să dea un gol clar! Era mai bună victoria Rapidului, era extraordinar!", a completat latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali laudă Rapid



Întrebat dacă vede o posibilă înțelegere între Rapid și CFR, Becali a respins ferm această variantă și a explicat de ce nu crede într-un asemenea scenariu.



"Blat nu are cum să fie! Eu nu mai folosesc cuvântul blat, pentru că nu mai are cum să fie niciodată! De ce ar face Șucu, că acum e un patron acolo, un om care are bani, care are onoarea lui, pentru ce ar face el, ar permite el, să nu joace în cupele europene? Ca să câștige CFR-ul campionatul? Ce, dă banii lui pentru Neluțu Varga?", a mai spus Becali.



Despre Șumudică, patronul FCSB-ului a declarat că antrenorul are o personalitate puternică și nu ar accepta niciodată să se dea la o parte, fiind mult prea preocupat de propria imagine și reputație.



"Lui Șumudică îi place să se laude, că îi place asta. Cum s-ar mai lăuda el vreodată dacă s-ar da deoparte? Pe el îl interesează de el, ce, îl interesează pe el de CFR? A, ca să ne bată pe noi? Să zică ‘Am jucat pentru CFR’? Adică tot o laudă ar fi pentru el", a punctat Gigi Becali.



În final, patronul FCSB-ului s-a arătat încântat de șansele la titlu și consideră că, în cazul unei victorii în etapa viitoare, împotriva CFR-ului, lupta pentru campionat ar putea fi deja decisă.



"(n.r. – E un rezultat bun pentru FCSB?) Nu e bun, este excepțional! Noi dacă batem, și normal ar fi să batem, s-a terminat campionatul", a încheiat Becali.