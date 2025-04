Atunci, ”U” a primit vizita lui CFR pe ”Cluj-Arena”, în derby-ul ardelenesc din etapa cu numărul 2 din play-off-ul SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-0.



Amenzi usturătoare, dictate după ”U” Cluj - CFR: cât trebuie să plătească cele două echipe



Unicul marcator al meciului a fost Vladislav Blănuță, care l-a învins Otto Hindrich în prima repriză a meciului, mai exact în minutul 43, cu câteva momente înainte ca echipele să intre la vestiar.



Derby-ul a fost incendiar și în tribune, nu doar pe teren. Pentru materialele pirotehnice aruncate de ambele galerii, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a aplicat sancțiuni contravenționale.



”U” Cluj va trebui să plătească 16.875 de lei, în timp ce CFR Cluj a fost pedepsită doar cu 7500 de lei.



”AS FC Universitatea Cluj vs. FC CFR 1907 Cluj – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 16.875 lei.



În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 7.500 lei”, scrie lpf.ro.



Cum arată clasamentul play-off-ului