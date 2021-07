Mihai Mironica, Cristi Costache si Florin Caramavrov, la SuperLive de la 19:00, pe FB Sport.ro, cu analiza celor mai tari meciuri din week-end

Mihai Mironica a revenit cu o noua editie incendiara a emisiunii SuperLive!

Mihai Mironica va discuta alaturi de Cristi Costache si Florin Caramavrov despre cele mai tari meciuri din acest week-end, finala EURO 2020, dar si Supercupa Romaniei.

Italia - Anglia si CFR Cluj - Universitatea Craiova sunt partidele cap de afis ale acestui sfarsit de saptamana, urmand ca, iar cei trei vor analiza in detaliu despre sansele pe care le are fiecare echipa de a castiga trofeul pus in joc in competitiile care se desfasoara.

Emisiunea este LIVE pe pagina de Facebook Sport.ro!