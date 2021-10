„Jucătorul român vrea mașini, fete...asta este mentalitatea! Nu au ambiție!” Radiografie dură a lui Contra despre fotbaliștii români

Antrenorul lui Al Ittihad a mers în Serbia, acolo unde a oferit un interviu amplu pentru MozzartSport despre situația fotbalului din Liga 1, comparând mentalitatea românilor cu cea a sârbilor. Mai mult, tehnicianul a făcut o radiografie a situației din fotbalul românesc, identificând care sunt principalele probleme pentru lipsa de performanță.

„Știți diferența dintre jucătorii sârbi și cei români? Sârbii joacă în campionate puternice și la cluburi puternice, românii nu fac asta. Nu mai avem fotbaliști care joacă la Milan, Juventus, Ajax. Obișnuiam să avem 18 jucători care evoluau în campionate puternice precum Hagi, Petrescu, Popescu, Chivu...Generația mea a avut opt jucători de top, așa îți e mai ușor să mergi la echipa națională și să întâlnești adversari de top precum Italia, Țările de Jos..

În prezent, jucătorii români nu mai joacă la acel nivel, evoluează la un nivel medium sau slab și au probleme când se transferă în străinătate. Un jucător sârb are mentalitatea aceea de luptător. Poate că nu e un fotbalist de nivel înalt, însă are o mentalitate prin care îți arată că va lupta mereu pentru tine. În România, am pierdut această mentalitate.

De ce? De exemplu, avem un patron de club care ia un tânăr jucător de 18 ani, bun, dar fără garanții că va juca la nivel înalt. Este un fotbalist cu potențial. Acel jucător vine de la un club mic, unde încasează 2 000 de euro pe lună, iar patronul român vine și îi oferă un contract de 15 000 de euro pe lună și poate încă 100 000 de euro la semnătură”, a spus Cosmin Contra.

„Am rămas acolo unde eram și acum 20 de ani!”

Întrebat despe problemele care au dus la decăderea fotbalului românesc, fostul selecționer al naționalei României a răspuns sincer, dezvăluind care este principala problemă.

„Nu mai investim în dezvoltarea cluburilor. Am rămas acolo unde eram și acum 20 de ani, însă fotbalul s-a schimbat, nu mai este la fel ca atunci. Astăzi alergăm mai mult, jucătorii sunt mult mai pregătiți din punct de vedere fizic, mentalitatea este diferită.

Am pierdut toate aceste lucruri pentru că nu investim în metodologia de lucru a tinerilor fotbaliști, ci preferăm să aducem străini, care nu reușesc să facă diferența pe teren”, a adăugat antrenorul.

Radiografia tinerilor fotbaliști români

Totodată, pus să facă o analiză a tinerilor jucători români, Contra a punctat că pentru aceștia fotbalul și performanța nu reprezintă un obiectiv, o viață confortabilă fiind preferată în detrimentul acestor lucruri.

„Un jucător tânăr, la noi în țară, trece de la un salariu de 2 000 de euro la unul de 15 000 de euro pe lună și se schimbă. Vrea mașini, fete, o viață confortabilă. Asta este mentalitatea fotbaliștilor români de acum. Nu au ambiție să ajungă mai departe, să joace pentru cluburi precum Real Madrid sau Barcelona într-o zi. Noi am avut această ambiție.

Am vrut să jucăm la nivel înalt și de aceea am putut avea același nivel și la echipa națională. Din păcate, jucătorii noștri nu mai reușesc să facă în Europa diferența pe care noi am făcut-o. În ultimii ani, doar CFR Cluj a reușit să ajungă în faza grupelor în Europa League, însă acolo a fost capăt de drum și pentru ei. Restul cluburilor sunt eliminate încă din calificări, dar asta este și pentru faptul că cei de la Cluj investesc mai mult și oferă salarii de 30 000 de euro pe lună”, a comentat tehnicianul.