Alexandru Hațieganu
Stranierii noștri, în picaj vizibil.

Rubén SobrinoCultural LeonesaReal Oviedodaniel paraschivEchipa Nationala
Daniel Paraschiv, atacantul cu un meci și un gol la naționala României, continuă sezonul de coșmar în Spania.

Împrumutat de Real Oviedo după promovarea în La Liga la Cultural Leonesa din Segunda Division, Paraschiv a mai bifat astăzi un meci fără vreo realizare notabilă.

În 0-0 acasă cu Leganes, atacantul român a fost titular, dar a fost schimbat după aproximativ o oră de joc.

Patru meciuri, toate începute din minutul 1 dar sfârșite după 60-70 de minute, fără gol sau pasă de gol, a bifat în aceste sezon Daniel Paraschiv.

Concurență pentru Daniel Paraschiv: un atacant cu Real Madrid și Manchester City în CV

Ca și cum situația sa nu era suficient de complicată, conducerea clubului Cultural Leonesa a reacționat și a transferat pe finalul perioadei de mercato un concurent serios pentru postul său. 

Este vorba despre Rubén Sobrino, un atacant cu un CV impresionant pentru nivelul ligii secunde iberice.

Acesta a și intrat în minutul 62 al meciului cu Leganes, în același moment în care Paraschiv părăsea terenul.

Crescut la academia lui Real Madrid, Sobrino a mai trecut pe la cluburi precum Manchester City, Girona sau Valencia, având o experiență net superioară românului. 

Oviedo a plătit 700.000 de euro vara trecută pentru transferul lui Paraschiv de la Hermannstadt, iar atacantul a marcat doar 3 goluri în 31 de meciuri jucate în sezonul precedent, al promovării în La Liga.

