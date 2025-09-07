Daniel Paraschiv, atacantul cu un meci și un gol la naționala României, continuă sezonul de coșmar în Spania.

Împrumutat de Real Oviedo după promovarea în La Liga la Cultural Leonesa din Segunda Division, Paraschiv a mai bifat astăzi un meci fără vreo realizare notabilă.

În 0-0 acasă cu Leganes, atacantul român a fost titular, dar a fost schimbat după aproximativ o oră de joc.

Patru meciuri, toate începute din minutul 1 dar sfârșite după 60-70 de minute, fără gol sau pasă de gol, a bifat în aceste sezon Daniel Paraschiv.

