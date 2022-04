„Am ajuns să zic că sunt mândru de Ianis!” Gică Hagi dezvăluie calitatea fiului său care i-a cucerit pe oficialii lui Rangers 

La începutul lunii ianuarie, Ianis Hagi (23 ani) a suferit o accidentare gravă în meciul cu Stirling Albion, din turul 4 al Cupei Scoţiei. Mijlocașul a fost diagnosticat cu o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, iar Rangers nu va mai putea conta pe serviciile sale până la finalul sezonului.

Cu toate acestea, Gică Hagi (57 ani) a mărturisit că este este mândru de ce a realizat fiul său la clubul din Scoția și că este convins că acesta va reveni mai puternic după accidentarea suferită.

Hagi: „Ianis a înțeles că trebuie să muncească”

„Am ajuns să zic că sunt mândru de Ianis. S-a maturizat, a trecut prin toate, a reușit într-un fotbal greu. A ajuns cel mai bun jucător într-o echipă care a câștigat campionatul fără să piardă și e respectat la Rangers. A fost declarat cel mai bun tânăr jucător. Toată lumea e încântată de el, de cum se comportă și ce valoare e. A avut ghinion, riscul meseriei. S-a dus la o clinică în Olanda, profesionali foarte buni. Clubul i-a pus la dispoziție acest lucru.

Sperăm să se refacă foarte repede. E încrezător. Ianis are o calitate foarte bună. Dacă îi zici să facă o dată ceva, el face de două ori. Nu trebuie să-l împingi. E foarte focusat și își iubește meseria. A înțeles că trebuie să muncească și mă bucur că îi merge bine. A ajuns la un nivel european bun. Reprezintă România așa cum trebuie, din toate punctele de vedere. Atât pe teren, cât și în afara lui”, a declarat Gică Hagi la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

„Regele” este de părere că Rangers are șansa de a face un sezon european foarte bun. De asemenea, acesta a dezvăluit că Ianis Hagi i-a mărturisit că echipa sa poate ajunge în finala Europa League, unde crede că va juca împotriva uneia dintre Barcelona și Lyon.

„După ce au eliminat-o pe Dortmund, Rangers are o șansă foarte mare. Văd același parcurs cum am avut noi cu Galatasaray. E al patrulea an de când Gerrard a făcut o echipă foarte bună, câștigătoare, care nu a pierdut în campionat niciodată. După aceea în Europa nu au venit victoriile, dar acum văd că anul ăsta au continuitate și rezultate foarte bune.

Dacă au trecut de Dortmund, au capacitatea să joace finala. Ianis mi-a zis că o să joace finala. Mai sunt două echipe puternice, Barca și Lyon care sunt pe partea cealaltă”, a precizat Gică Hagi.