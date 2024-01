Valentin Cojocaru a decis la ce echipă vrea să joace: "I-am dat undă verde agentului! Sunt unul dintre cei mai buni portari"

Cojocaru a fost împrumutat în septembrie de la formația belgiană OH Leuven, cu opțiune de transfer definitiv. Portarul român a strâns 15 meciuri la gruparea poloneză, a păstrat poarta intactă în cinci jocuri, iar în decembrie a fost inclus în echipa celor mai buni debutanți din Ekstraklasa.

Valentin Cojocaru: "I-am dat undă verde agentului. Vreau să rămân la Pogon"

Într-un interviu pentru publicația poloneză Goal, Cojocaru anunță că își dorește să apere la Pogon Szczecin și în sezonul următor. Rămâne acum de văzut dacă formația poloneză va achita clauza de transfer definitv stabilită alături de OH Leuven.

"Am vorbit cu agentul meu și i-am dat undă verde pentru a continua negocierile. Aștept cu speranța că voi continua aici. Îmi doresc să joc aici și sezonul următor, însă nu este numai decizia mea", a spus Valentin Cojocaru, pentru Goal.

Întrebat dacă se consideră cel mai bun portar din campionatul Poloniei, Cojocaru a răspuns: "Să fiu sincer, nu sunt de mult timp în Ekstraklasa pentru a putea răspunde, însă cu siguranță sunt unul dintre cei mai buni. Cred că am demonstrat pe teren, iar a doua parte a sezonului va fi și mai bună".

Valentin Cojocaru: "Campionatul din Polonia le-a depășit pe cele din România sau Ucraina"

Ulterior, Cojocaru a explicat de ce a plecat din Belgia, de la Leuven, dar și cum a ajuns să apere în Polonia, la Pogon.

"Am avut un sezon bun în Belgia, la Leuven. Când am ajuns acolo, am primit garanții că echipa va fi întărită și se va lupta pentru locul 6 în campionat. Dacă vă uitați la clasament, veți vedea ce s-a întâmplat, eram undeva foarte jos în clasament. Am fost dezamăgit pentru că nu s-au făcut foarte multe transferuri. Am simțit că e cazul să fac un pas în înainte pentru că în fotbal îmi doresc să lupt pentru ceva.

Sigur, e un pas înainte transferul în Polonia, însă nu e vorba numai despre campionat, ci și despre ceea ce clubul îți poate oferi. Pe lângă asta, nu aș spune că este slab campionatul din Polonia. Sunt mulți jucători de calitate, iar faptul că Pogon își propune să lupte pentru locurile fruntașe este deja un pas înainte.

Campionatul din Polonia le-a depășit pe cele din România sau Ucraina. O știam pe Pogon, știam multe lucruri despre club. Ceea ce nu știam era faptul că s-a construit un nou stadion. E foarte important să ai fani ca ai noștri, cred că la noi e cea mai frumoasă atmosferă din campionat", a mai spus Cojocaru.

Pogon Szczecin ocupă locul 6 în Ekstraklasa după 19 etape, cu 30 de puncte. Pe podium sunt Slask Wroclaw (41p), Jagiellonia (38p) și Lech Poznan (33p). Echipa lui Valentin Cojocaru este calificată și în sferturile de finală ale Cupei Poloniei.

Crescut la FCSB, unde a câștigat trei titluri în Liga 1, Cojocaru a fost ulterior legitimat la Crotone, Frosinone și Apollon Limassol, formații la care nu a prins niun minut. În ianuarie 2018 a decis să revină în România, la FC Viitorul, iar după o experiență sub comanda lui Gică Hagi și un împrumut la FC Voluntari a plecat din nou în străinătate și a apărat constant la Dnipro (Ucraina), Leuven (Belgia) și Pogon Szczecin (Polonia).

În CV-ul lui Cojocaru există și o scurtă experiență la Feyenoord, care l-a împrumutat în martie 2022 de la Dnipro. Portarul nu a prins niciun minut la formația din Eredivisie, însă a fost în lotul olandezilor la finala Conference League pierdută împotriva lui AS Roma (0-1).