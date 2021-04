"Va face pasul la o echipa de top din Italia!" Dennis Man, analizat de un fost antrenor din Liga 1! Ce spune despre Mihaila

Dennis Man s-a transferat la inceputul acestui an la Parma.

Recent, fostul jucator de la FCSB a reusit primul sau gol in Serie A, iar in meciul cu AC Milan a impresionat, fentandu-l pe Ibrahimovic. Ulterior, presa din Italia a vorbit despre interesul milanezilor pentru Dennis Man.

In aceasta dimineata, Ionut Chirila a vorbit despre evolutiile lui Man in Italia si a spus ca tanarul fotbalist are sanse mari sa prinda un transfer important la o echipa mai bine clasata in Serie A.

Fostul antrenor din Liga 1 a facut si o comparatie intre Man si Mihaila, punctand ca fostul jucator al Craiovei are calitati importante care il fac atractiv pentru echipele din Italia.

"Man este un fotbalist care a jucat mai mult la FCSB din realizarile individuale, instinctive, din momente de joc. Nu a avut continuitate. S-a vandut pe o suma buna si in momentul in care a intrat intr-un joc organizat, in cel mai tacticizat campionat din lume, si a fost canalizat in trasee si automatisme de joc si i s-au eficientizat calitatile, a primit oferta dupa o singura luna de zile.

O sa vedeti, Dennis Man, la calitatile pe care le are, canalizate in industria fotbalului italian, va face pasul la una dintre primele 5-6 echipe din Italia. Notati chestia asta si o sa va amintesc.

Man si Mihaila sunt diferiti. Mihaila este un jucator pe care sa il pui in valoare, care sa plece in blocstart dintre fundasii centrali, care sa loveasca foarte bine si sa faca penalty-uri, iar Man este un jucator de constructie, de pasa inteligenta, care vine cu jocul din spate.

Daca ma intrebati cine ajunge mai repede sus, este clar ca Mihaila are un plus, pentru ca are aceasta explozie de care ai nevoie intr-un campionat tacticizat ca al Italiei, in care fundasii vin si te curata, te scot in reclame daca nu joci repede", a declarat Ionut Chirila, potrivit GSP.