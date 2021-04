"O repriza negativa. A fost o arma in plus in repriza a doua!" Ce nota a luat Man dupa Parma - Milan si ce a declarat antrenorul sau

Dennis Man n-a mai reusit sa dea gol asa cum s-a intamplat cu Benevento.

AC Milan i-a dat mult de lucru. Man a facut un efort defensiv fantastic si a incercat sa fie cat se poate de periculos si pentru poarta adversa. Dennis a primit nota 6 din partea ParmaLive dupa evolutia contra Milanului.

"Dupa golul marcat cu Benevento, nu reuseste sa o faca din nou. In repriza a doua, a fost o arma in plus si l-a pus in mare dificultate pe Theo Hernandez. A platit pentru o prima repriza negativa, in care este de laudat, insa, munca pe care a depus-o", scriu jurnalistii italieni.

Graziano Pelle a luat cea mai mare nota de la Parma, 7, urmat de Cornelius si Pezzella cu 6.5.

Antrenorul D'Aversa spune ca Parma are timp sa se salveze, dar ca greselile trebuie sa se imputineze rapid. "Daca vrem sa ne salvam, nu mai putem primi astfel de goluri, mai ales de genul celui de-al doilea. Am compromis jocul din prima repriza. Apoi, am avut reactie si am fost altii. Dar trebuie sa jucam 90 de minute".

Rezumatul meciului





Cum arata acum clasamentul din Serie A