Anunt bomba in Italia! AC Milan a pus ochii pe Dennis Man dupa meciul in care l-a fentat pe Ibrahimovic! Ce scriu jurnalistii italieni 

Dennis Man a fost integralist in meciul dintre Parma si AC Milan si a oferit o faza de senzatie in care l-a fentat pe Zlatan Ibrahimovic.

Astazi, jurnalistii italieni au scris ca romanul le-a atras atentia sefilor de la Milan, care au inceput sa caute jucatori pe care sa incerce sa-i transfere in urmatoarea perioada de mercato.

Potrivit CalcioMercatoNews.com, Man este "un potential candidat de pe lista 'diavolilor' in perioada de transferuri din vara".

Jurnalistii noteaza ca AC Milan cauta un jucator potrivit pentru flancul drept al ofensivei, fiind dispusi sa investeasca pana la 15 milioane de euro pentru o mutare.

In plus, italieni atrag atentia asupra faptului ca Parmei ii va fi greu sa-l pastreze in echipa pe Dennis Man, in cazul in care nu va reusi sa evite retrogradarea.

"Milanezii vor intariri pe flancul drept al atacului, un fotbalisti n jurul sumei de 10-15 milioane de euro. AC Milan ar putea aduce acasa un talent.

Dennis Man, nascut in 1998, este unul dintre starurile venite din fotbalul din estul Europei si mai are contract cu Parma pana in 2025. Krause, patronul Parmei, vrea sa-l pastreze pe tanarul atacant, dar, in cazul unei retrogradari, va fi dificil sa-l tina, tinand cont de calitatile pe care le are la o varsta atat de frageda", au scris cei de la CalcioMercatoNews.

Daca ar ajunge la AC Milan, Dennis Man ar fi cel de-al cincilea roman care va fi imbracat triocul echipei cu 18 titluri in Serie A, dupa Florin Raducioiu, Cosmin Contra, Cristian Daminuta si Ciprian Tatarusanu.

Dupa transferul la Parma, fostul fotbalist de la FCSB a reusit un gol si o pasa decisiva in cele 11 aparitii in Serie A.