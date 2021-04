El e noul star al Parmei! Jucatorul de doar 16 ani debutat cu Milan promite sa "rupa" portile din Italia alaturi de Man si Mihaila

Parma a pierdut partida cu AC Milan, 3-1, chiar daca a evoluat in superioritate numerica mai bine de 30 de minute.

Cu Mihaila accidentat dar cu Man pe teren, echipa antrenata de Roberto D'Aversa nu a putut sa-i reziste Milanului, care a deschis scorul in minutul 8, prin Ante Rebic, dupa care si-a dublat avantajul prin Frank Kessie, in minutul 44. Partida parea ca este la discretia elevilor lui Pioli, insa un gest necugetat al lui Ibrahimovic, care l-a injurat pe arbitru si a fost eliminat, a pus in pericol victoria echipei.

Dupa doar 6 minute Parma a redus din avantaj, iar D'Aversa si ai lui au tot fortat, insa fara succes. In minutul 85, tehnicianul a apelat la ultima varianta, una suprinzatoare, mai exact la Chaka Traore, un pusti de doar 16 ani aflat la debutul in Serie A.

Tanarul mijlocas ofensiv a fost insa coplesit de prima partida in campionat si nu a reusit sa aiba actiuni bune, ba chiar a pierdut mingea in minutul 94, faza care a dus la contraatacul Milanului si golul lui Leao de 3-1 cu care s-a inchis definitiv partida. Viitorul nu suna insa deloc rau pentru mijlocasul ofensiv din Coasta de Fildes, care la echipa primavera a fost un adevarat star, reusind in 11 partide sa marcheze de 7 ori si sa ofere 7 pase de gol, performante care i-au adus si debutul la prima echipa.

Pentru Parma urmeaza un final dificil de sezon, in care sansele de retrogradare sunt din ce in ce mai mari, iar filosofia clubului din iarna, care a preferat sa puna accent pe tinerii fotbalisti din lot in detrimentul celor cu experienta, s-ar putea sa fie accentuata cu atat mai mult in Serie B. O tripleta Mihaila-Traore-Man ar putea insemna un viitor extraordinar pentru fosta campioana a Italiei si revenirea rapida in prim-planul fotbalului mondial.