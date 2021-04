Valentin Mihaila risca sa piarda si urmatorul meci din Serie A! Ce se intampla cu fotbalistul roman si cum decurge recuperarea

Valentin Mihaila s-a accidentat pe 5 aprilie si a absentat de la meciul cu AC Milan, iar acum poate rata o noua partida.

Extrema poate rata meciul impotriva colegului de la nationala, Razvan Marin, partida care se poate dovedi o ultima sansa, atat pentru Parma, cat si pentru Cagliari, in cursa pentru salvarea de la retrogradare. Mihaila a lipsit de la meciul cu AC Milan, pierdut cu 3-1, insa prezenta jucatorului este cu atat mai importanta cu cat etapele se scurg iar sansele de la salvare devin din ce in ce mai mici.

Conform publicatiei locale Parma Live, mijlocasul roman se antreneaza in continuare separat de restul grupului, urmand un program de recuperare, astfel ca sansele sa joace impotriva lui Cagliari sunt reduse. Daca Valentin Mihaila urmeaza sa nu joace nici impotriva lui Cagliari, situatie celuilalt roman din lot, Dennis Man, este cu totul alta.

Mijlocasul de banda transferat de la FCSB in ianuarie pentru 13.000.000 de euro a fost unul dintre cei mai activi jucatori ai echipei in ultimele doua runde, 2-2 cu Benevento, meci in care a marcat golul care a stabilit scorul final, si 1-3 cu AC Milan, iar faptul ca francezul Yann Karamoh, concurentul sau pe post, este accidentat, ii ofera sanse mari la titularizare.