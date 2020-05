Un fost fotbalist roman care a jucat la Rangers vorbeste despre transferul lui Ianis: "Cred ca a facut o alegere buna, a semnat cu un club mare"

Ianis Hagi s-a transferat definitiv de la Genk la Rangers.

Fostul international roman, Dorin Goian, care a strans 42 de meciuri in tricoul scotienilor considera ca Rangers este cea mai buna solutie pentru fiul lui Gica Hagi.

De asemenea, Goian a declarat ca perioada petrecuta de Ianis pe Ibrox l-a determinat sa aleaga clubul antrenat de Steven Gerrard.

"Cred ca a facut o alegere buna, a semnat cu un club mare. Sunt sigur ca perioada petrecuta acolo l-a facut sa semneze mai departe cu Glasgow Rangers si cred ca-l va ajuta foarte mult aceasta experienta acumulata. Sunt sigur ca se va adapta si il va cali mult aceasta presiune de pe Ibrox. Il va face mult mai puternic, inclusiv din punct de vedere mental si fizic. Sigur va deveni un jucator de top dupa 2-3 ani la Rangers. Este un jucator tanar, de mare calitate, iar faptul ca la o varsta atat de frageda joaca la o echipa asa mare cum e Rangers, cu siguranta are sanse mari sa ajunga la o echipa mult mai buna. Este un castig pentru Rangers, fara doar si poate. Toti cei de acolo au vazut potential mare in Ianis Hagi, au avut incredere in calitatile lui si de aceea s-a concretizat", a spus Dorin Goian pentru DigiSport.

Ianis Hagi a bifat in sezonul actual 12 meciuri in tricoul lui Rangers. Mijlocasul roman a reusit sa inscrie 3 goluri si sa ofere 2 pase decisive.