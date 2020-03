Cel mai ciudat nume al unei echipei europene: vezi ce inseamna abrevierea NOAD ADVENDO Combinatie

O fosta campioana a Olandei are un nume imposibil de tinut minte de straini.

NAC Breda, locul 5 din Eerste Divisie, liga secunda olandeza, are cel mai original nume din campionatele europene. Numele intreg al clubului este „Nooit opgeven altijd doorzetten, Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning, Combinatie Breda”, abreviat NOAD ADVENDO Combinatie Breda, abreviat NAC Breda. In traducere, „Niciodata nu renunta, intotdeauna persevereaza, Placut pentru divertisment si util pentru relaxare, Combinatie Breda”.

Gruparea din provincia Brabantul de Nord, a fost infiintata in 1912 si a devenit, inca din primul deceniu de existenta, una dintre echipele de top la nivel regional si national. NAC a fost printre primele echipe olandeze care au jucat meciuri internationale, incluzand un amical cu Real Madrid, in 1920, si care a angajat antrenori englezi. In aceasta perioada, „galben-negrii” au castigat un titlu national (1920-1921), alte sase titluri in Divizia de Sud si au fost printre cele mai bune echipe in anii 20’ si ’30 ai secolului trecut. Dupa moartea tragica a mai multor conducatori si jucatori, clubul a ramas in prima divizie, dar nu a mai avut stralucirea de odinioara, castigand doar un trofeu KNVB Cup, in 1973.

Clubul este unul dintre cele mai iubite din Olanda, iar reprezentantii galeriei sale, cunoscuta ca „The Rats” sau „The Yellow Army”, fac parte dintr-un consiliu al suporterilor cu rol consultativ pentru conducatorii clubului, dupa ce fanii au ajutat financiar in mai multe ocazii in care s-a trecut aproape de faliment. Acum, echipa este condusa de germanul Peter Hyballa, iar vedetele echipei sunt Nick Olij, Roger Riera, Pele van Anholt, Sydney van Hooijdonk, Arno Verschueren sau fratii Ivan si Luka Ilici, ultimii imprumutati de la Manchester City.