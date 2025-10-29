Alanyaspor a luat decizia în cazul lui Ianis Hagi

Alanyaspor a luat decizia în cazul lui Ianis Hagi
Ianis Hagi (27 de ani) este legitimat în Turcia, la Alanyaspor.

Alanyaspor s-a calificat în finala play-off-ului Cupei Turciei după ce a învins-o cu 2-1 pe Bursa Yildirimspor, formație din liga a patra. Chiar și așa, românul Ianis Hagi nu a fost inclus deloc în lot pentru acest meci.

Deși traversa o perioadă bună, cu evoluții consistente în ultimele etape, Hagi (27 de ani) nu a prins convocarea pentru duelul cu formația modestă din Bursa.

Potrivit presei turce, antrenorul Joao Pereira (41 de ani) a preferat să menajeze câțiva jucători importanți, printre care și internaționalul român.

Ianis Hagi, doar rezervă la Alanyaspor

Alanyaspor a obținut calificarea grație golurilor reușite de Florent Hadergjonaj și Baran Mogultay, într-un meci controlat în mare parte, dar în care adversarii au pus presiune pe final.

Aceasta este a doua partidă în care Ianis Hagi nu prinde lotul formației din Alanya, după remiza spectaculoasă, 2-2 cu Fenerbahce, din debutul sezonului de SuperLig.

În cele șase meciuri jucate pentru Alanyaspor, Hagi a reușit un gol și o pasă decisivă, iar conform Transfermarkt, cota sa de piață este de 1,5 milioane de euro.

Urmează o perioadă „tricoloră” pentru Hagi Jr

Pe locul nouă după 10 etape, pentru Alanyaspor urmează o perioadă cu meciuri care aduc un aer familiar. Pe 3 noiembrie, Alanyaspor primește vizita celor de la Gaziantep, echipă la care sunt legitimați „tricolorii” Alexandru Maxim și Deian Sorescu.

Cinci zile mai târziu, Ianis&Co. se vor deplasa la Trabzonspor, fosta echipă a lui Denis Drăguș, iar luna se încheie cu un meci pe teren propriu împotriva celor de la Kasimpasa, fosta echipă a lui Daniel Graovac, fundașul FCSB-ului, ex-CFR Cluj.

