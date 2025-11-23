Daniel Paraschiv a plecat de la Hermannstadt în vara anului trecut, însă ar putea reveni în Superliga României.

Daniel Paraschiv vrea să revină în Superliga României

Spaniolii de la El Desmarque susțin că Daniel Paraschiv vrea să plece în această iarnă de la Cultural Leonese, echipa la care a ajuns în vară sub formă de împrumut de la Real Oviedo, club care nu s-a mai bazat pe serviciile sale după promovarea în La Liga.

Cu câteva luni în urmă antrenorul lui Cultural Leonesa, Jose Angel Ziganda, îl avertiza pe Paraschiv cu privire la faptul că trebuie să își recapete forma cât mai repede și să își facă treaba pe teren, lucru care nu s-a întâmplat: ”Ziganda l-a avertizat pe Paraschiv în urmă cu ceva timp că trebuie să se îmbunătățească semnificativ pentru a fi inclus în planurile sale. Această îmbunătățire nu s-a materializat, potrivit staff-ului tehnic, iar românul își petrece ultimele săptămâni la Leon”.

În acest sezon, sub comanda lui Ziganda, Paraschiv a prins doar 17 minute de joc, motiv pentru care jucătorul și-ar dori să plece, lucru la care Cultural Leonesa nu s-ar opune. De altfel, spaniolii susțin că Daniel Paraschiv nu exclude o revenire în Superliga României. Rămâne totuși de văzut ce decizie va lua Oviedo în privința fotbalistului pe care Dan Petrescu îl numea ”cel mai bun atacant român”.

”Paraschiv este pe punctul de a pleca de la Cultural Leonesa, unde nu a jucat deloc sub conducerea lui Ziganda. El a acumulat doar 17 minute de joc în acest sezon, iar atacantul este dispus să își rezilieze împrumutul și să plece. Clubul ar aprecia, de asemenea, plecarea sa, având în vedere lipsa de performanță și intenția de a transfera un nou jucător ofensiv în ianuarie.

Având în vedere această situație, toate privirile sunt acum ațintite asupra birourilor lui Oviedo . Clubul va juca un rol în decizia privind viitorul lui Paraschiv , acesta rămânând deschis oricărei posibilități de a se întoarce în țara natală. Perioada de transferuri din iarnă va determina unde va ajunge jucătorul”, au scris spaniolii.

Daniel Paraschiv a debutat la echipa națională în 2022, într-un amical cu Republica Moldova câștigat de tricolori cu scorul de 5-0, partidă în care fostul atacant al lui Hermannstadt a și marcat.

