Tricolorii sunt pe locul 3 în grupa H, cu 10 puncte, la trei lungimi în urma Bosniei și la cinci în spatele Austriei. Astfel, cel mai probabil, naționala României va disputa barajul de calificare la Mondial din luna martie.

Andrei Rațiu, din nou pe radarul Barcelonei

Înaintea jocului de la Zenica, unul dintre tricolori a primit o veste excelentă. Andrei Rațiu, fundașul lateral al naționalei României este din nou în centrul atenției în Europa și se vorbește încă o dată despre transferul românului de la Rayo Vallecano.

Spaniolii de la Fichajes susțin că Rațiu a ajuns din nou pe lista Barcelonei, clubul despre care s-a zvonit că îl va transfera și în vara trecută. La acel moment, Rayo Vallecano a achiziționat în integralitate drepturile federative pentru Rațiu de la Villarreal și a refuzat orice negociere pentru fundașul român. Clubul din Vallecas s-a arătat disponibil la a renunța la Rațiu, însă doar dacă ar fi fost plătită clauza de reziliere de 25 de milioane de euro, o sumă considerată prea mare de către cluburile interesate la acea vreme de fotbalistul român.

Rayo a refuzat și o ofertă din Premier League, din partea lui Wolverhampton, de 18 milioane de euro.

Spaniolii susțin acum că Rațiu a ajuns din nou pe lista Barcelonei: ”Andrei Rațiu a devenit unul dintre cei mai căutați fundași în LaLiga și a ajuns din nou pe radarul Barcelonei. Fundașul dreapta român de la Rayo Vallecano, cu o clauză de reziliere de 25 de milioane, ar putea fi în centrul unui transfer semnificativ pe piața de vară următoare.

Barcelona și-a manifestat interesul pentru Andrei Ratiu după ce i‑a urmărit evoluția în LaLiga de câteva sezoane. Clubul catalan vrea să facă o ofertă de aproximativ 20 de milioane pentru a o convinge pe Rayo Vallecano să îl cedeze pe Rațiu”.

Anunțul spaniolilor vine după ce Rațiu a impresionat în meciul cu Real Madrid, când l-a anihilat încă o dată pe Vinicius Junior.