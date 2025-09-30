Actualul antrenor al lui Paris Saint-Germain pregătește confruntarea de foc din Champions League cu Barcelona, însă înaintea meciului a făcut o mărturisire onestă: rămâne fanul numărul 1 al clubului catalan.



Luis Enrique e fanul numărul 1 al Barcelonei



„Am iubit munca lui Hansi Flick încă de la început. Echipa lui știe să atace, să se apere, se adaptează la toate situațiile de joc. Îi urmăresc toate meciurile, sunt un fan al Barcelonei și îmi place mult să îi privesc”, a spus tehnicianul spaniol la conferința de presă pre-meci.



Duelul are o semnificație aparte pentru Lucho, care a îmbrăcat tricoul blaugrana timp de opt sezoane, între 1996 și 2004. Acesta a marcat 109 goluri în 300 de meciuri și a câștigat șase trofee. Mai târziu, între 2014 și 2017, Enrique a condus Barcelona de pe bancă, reușind tripla istorică din 2015 și nouă trofee cucerite în trei ani.



„Sunt fericit să revin, aici e casa mea. Nu e Camp Nou, dar e un stadion special, am jucat aici la Jocurile Olimpice din 1992. E o mare bucurie să fiu din nou aici”, a mai spus antrenorul lui PSG.

