Cele două echipe s-au confruntat pe stadionul ”Steaua” din Ghencea marți seară, de la ora 17:00, în etapa cu numărul opt din sezonul regulat al eșalonului secund. La capătul celor 90 de minute, ”militarii” au înregistrat toate cele trei puncte.



Steaua - Sepsi 2-1



Nacho Heras a deblocat tabela de marcaj în primul minut al meciului. Gazdele au întors soarta confruntării pe finalul actului secund, prin două goluri marcate în 10 minute.



Mai întâi, spaniolul Rubio a restabilit egalitatea în minutul 83. Ibericul a adus și victoria pentru echipa lui Daniel Oprița în minutele suplimentare. Fotbalistul a înscris cu o lovitură de cap superbă.

Otelița a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 90+1 și a fost eliminat



Steaua și Sepsi, în clasament



După opt etape, Steaua se află pe locul opt în clasamentul eșalonului secund cu 16 puncte. După opt etape, ”militarii” au bifat cinci victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri.



De cealaltă parte, Sepsi se situează pe poziția a 11-a cu 13 puncte. Patru victorii, o remiză și trei eșecuri a înregistrat trupa din Sfântu Gheorghe.



Cum arată clasamentul

