Un cunoscut jurnalist l-a propus pe George Pușcaș la un club din Spania: ”Ar fi cel mai potrivit!”

În ultimele luni, atacantul s-a aflat în căutarea unui nou angajament, Legia Varșovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu, și Vitoria Guimaraes ar fi făcut oferte concrete pentru fotbalistul român, însă niciuna nu a fost pe placul lui Pușcaș.

George Pușcaș, propus în La Liga

Acum se vorbește despre o revenire a atacantului român în fotbalul italian, dar a apărut încă o variantă surprinzătoare pentru Pușcaș.

Getafe este în căutarea unui atacant, iar Matteo Moretto a anunțat că echipa din La Liga este pe urmele lui Patrick Bamford, fotbalistul rămas liber de contract după despărțirea de Leeds United.

”Posibilitatea ca Patrick Bamford să semneze cu Getafe rămâne în continuare pe masă. Negocierile au încetinit în ultimele zile, deoarece Getafe a vrut să își ia timp pentru a decide dacă va finaliza sau nu transferul, însă în zilele următoare se va lua o decizie finală”, a anunțat jurnalistul.

Alex de Llano, un alt jurnalist cunoscut în Spania, a comentat posibilitatea ca Bamford să semneze cu Getafe și a venit cu o propunere diferită, din punctul său de vedere, mai bună pentru clubul din La Liga: George Pușcaș.

”Îl văd greu de integrat pe Bamford în jocul echipei, nu este o garanție în jocul direct, deși poate contribui în combinațiile pe jos, jucând cu spatele la poartă și în pressing.

În plus, relația lui cu golul nu a fost niciodată foarte bună. Dintre jucătorii liberi de contract, George Pușcaș mi pare o variantă mai potrivită”, a spus Alex de Llano.