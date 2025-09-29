Un cunoscut jurnalist l-a propus pe George Pușcaș la un club din Spania: ”Ar fi cel mai potrivit!”

Un cunoscut jurnalist l-a propus pe George Pușcaș la un club din Spania: &rdquo;Ar fi cel mai potrivit!&rdquo; Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

George Pușcaș este liber de contract după ce s-a despărțit de Bodrum FK din Turcia.

TAGS:
George PuscasGetafeSpaniala liga
Din articol

În ultimele luni, atacantul s-a aflat în căutarea unui nou angajament, Legia Varșovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu, și Vitoria Guimaraes ar fi făcut oferte concrete pentru fotbalistul român, însă niciuna nu a fost pe placul lui Pușcaș.

George Pușcaș, propus în La Liga

Acum se vorbește despre o revenire a atacantului român în fotbalul italian, dar a apărut încă o variantă surprinzătoare pentru Pușcaș.

Getafe este în căutarea unui atacant, iar Matteo Moretto a anunțat că echipa din La Liga este pe urmele lui Patrick Bamford, fotbalistul rămas liber de contract după despărțirea de Leeds United.

Posibilitatea ca Patrick Bamford să semneze cu Getafe rămâne în continuare pe masă. Negocierile au încetinit în ultimele zile, deoarece Getafe a vrut să își ia timp pentru a decide dacă va finaliza sau nu transferul, însă în zilele următoare se va lua o decizie finală”, a anunțat jurnalistul.

Alex de Llano, un alt jurnalist cunoscut în Spania, a comentat posibilitatea ca Bamford să semneze cu Getafe și a venit cu o propunere diferită, din punctul său de vedere, mai bună pentru clubul din La Liga: George Pușcaș.

Îl văd greu de integrat pe Bamford în jocul echipei, nu este o garanție în jocul direct, deși poate contribui în combinațiile pe jos, jucând cu spatele la poartă și în pressing.

În plus, relația lui cu golul nu a fost niciodată foarte bună. Dintre jucătorii liberi de contract, George Pușcaș mi pare o variantă mai potrivită”, a spus Alex de Llano.

  • Getafe ocupă locul 8 în La Liga, cu 11 puncte strânse în primele șapte runde.
  • 1.1 milioane de euro este cota de piață a lui George Pușcaș, conform Transfermarkt.

Michael Zewlakow: ”Pretențiile financiare ale lui Pușcaș erau mari!”

Recent, directorul sportiv al Legiei Varșovia, Michael Zewlakow, a vorbit despre tatonările cu George Pușcaș. Oficialul grupării poloneze a dezvăluit că i-a propus lui George Pușcaș o anumită sumă de bani, urmând ca veniturile sale să se rotunjească prin bonusurile de performanță, propunere refuzată, însă, de atacantul român.

Ne-am interesat de Pușcaș, dar este un tip de jucător similar cu Rajovic, iar noi voiam ca acești jucători să se completeze unul pe celălalt. A avut un contract lung în Turcia, dar pretențiile lui financiare erau mari.

Nu era favoritul nostru numărul unu. La final, ne-am întrebat dacă ar fi dispus să-și reducă așteptările și, prin evoluții bune, să atingă obiectivele financiare pe care și le dorea, dar nu a fost interesat. Per total, bugetul de salarii era deja foarte solicitat”, a spus Zewlakow, conform Transfery.info.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO
Peisaj de iarnă la B&acirc;lea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO FOTO
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Groparul&ldquo; Craiovei a făcut prăpăd după plecarea din Rom&acirc;nia: dezastrul său, &bdquo;moștenit&ldquo; de un rom&acirc;n
„Groparul“ Craiovei a făcut prăpăd după plecarea din România: dezastrul său, „moștenit“ de un român
Metaloglobus - FC Botoșani, de la 18:00. Gazdele, codașe &icirc;n Superligă, caută prima victorie! Echipele de start
Metaloglobus - FC Botoșani, de la 18:00. Gazdele, codașe în Superligă, caută prima victorie! Echipele de start
Jucătorul a semnat cu Barcelona p&acirc;nă &icirc;n 2029 și are clauză de 500.000.000 de euro
Jucătorul a semnat cu Barcelona până în 2029 și are clauză de 500.000.000 de euro
Verdict surprinzător al antrenorului! Unde le vede pe revelațiile din Superliga: &bdquo;Eu cred că vor rezista&rdquo;
Verdict surprinzător al antrenorului! Unde le vede pe revelațiile din Superliga: „Eu cred că vor rezista”
Reghecampf, &bdquo;sf&acirc;șiat&ldquo;: &bdquo;Afară cu el. Acum!&ldquo;. Poza care circulă &icirc;n Sudan arată furia fanilor
Reghecampf, „sfâșiat“: „Afară cu el. Acum!“. Poza care circulă în Sudan arată furia fanilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: Acum &icirc;l sun, dau 4,5 milioane de euro!

Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Young Boys din Europa League: &rdquo;Prima variantă &icirc;n meciurile tari&rdquo;

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Young Boys din Europa League: ”Prima variantă în meciurile tari”

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a &bdquo;roș-albaștrilor&rdquo; &icirc;n Superliga

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a „roș-albaștrilor” în Superliga

Pe ce loc a urcat FCSB &icirc;n Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: &bdquo;Are calitate și potențial! E de viitor!&rdquo;

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: „Are calitate și potențial! E de viitor!”

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Oțelul

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Oțelul



Recomandarile redactiei
&bdquo;Groparul&ldquo; Craiovei a făcut prăpăd după plecarea din Rom&acirc;nia: dezastrul său, &bdquo;moștenit&ldquo; de un rom&acirc;n
„Groparul“ Craiovei a făcut prăpăd după plecarea din România: dezastrul său, „moștenit“ de un român
Jucătorul a semnat cu Barcelona p&acirc;nă &icirc;n 2029 și are clauză de 500.000.000 de euro
Jucătorul a semnat cu Barcelona până în 2029 și are clauză de 500.000.000 de euro
Reghecampf, &bdquo;sf&acirc;șiat&ldquo;: &bdquo;Afară cu el. Acum!&ldquo;. Poza care circulă &icirc;n Sudan arată furia fanilor
Reghecampf, „sfâșiat“: „Afară cu el. Acum!“. Poza care circulă în Sudan arată furia fanilor
Verdict surprinzător al antrenorului! Unde le vede pe revelațiile din Superliga: &bdquo;Eu cred că vor rezista&rdquo;
Verdict surprinzător al antrenorului! Unde le vede pe revelațiile din Superliga: „Eu cred că vor rezista”
Chivu, situație complicată la Inter! Ce &icirc;și dorește antrenorul rom&acirc;n: &bdquo;Mă pun sub presiune&rdquo;
Chivu, situație complicată la Inter! Ce își dorește antrenorul român: „Mă pun sub presiune”
Alte subiecte de interes
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: &rdquo;Acord total!&rdquo;
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: ”Acord total!”
Ce scriu spaniolii după ce Horațiu Moldovan a &icirc;ncasat un gol de zile mari &icirc;n amicalul cu Getafe
Ce scriu spaniolii după ce Horațiu Moldovan a încasat un gol de zile mari în amicalul cu Getafe
Golazo &icirc;ncasat de Horațiu Moldovan contra lui Getafe, chiar &icirc;nainte să fie &icirc;nlocuit de Diego Simeone
Golazo încasat de Horațiu Moldovan contra lui Getafe, chiar înainte să fie înlocuit de Diego Simeone
Insider &icirc;n vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe &icirc;n doar c&acirc;teva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a c&acirc;știgat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
CITESTE SI
Regatul Unit vrea să &icirc;năsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

stirileprotv Regatul Unit vrea să înăsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Rezultate alegeri parlamentare &icirc;n Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de &rdquo;Patrioți&rdquo;

stirileprotv Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

stirileprotv Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!