Denis Drăguș (25 de ani) este pe radarul lui Edward Iordănescu, noul antrenor al Legiei Varșovia.



Tehnicianul român, instalat recent pe banca echipei poloneze, vrea să-l readucă aproape pe fostul său elev de la echipa națională.

Totuși, transferul depinde de condițiile impuse de Trabzonspor, clubul de care aparține atacantul.



Edi Iordănescu: ”Drăguș ne-ar ridica nivelul”



Trabzonspor l-a transferat pe Drăguș vara trecută pentru 1,7 milioane de euro, dar atacantul nu a reușit să se impună în Turcia. Oficialii clubului speră acum să obțină un transfer definitiv.



”Avem nevoie de 3-4 jucători valoroși, pe poziții precise. Sper să reușim să-i aducem cât mai curând, pentru a-i integra în echipă. Cu cât mai repede, cu atât mai bine.



Clubul este implicat total în acest proces. Am făcut o analiză completă, care a identificat clar pozițiile ce necesită întăriri.



Drăguș a jucat foarte bine la națională. Bineînțeles că îl cunosc, l-am folosit des, inclusiv la Euro 2024. Dar este încă jucătorul lui Trabzonspor, care a plătit o sumă mare pentru el. Drăguș și Legia? Nu e o ecuație ușoară.



Sunt convins că ne-ar ridica nivelul. Poate juca atât ca extremă, cât și ca atacant. Dar nu pot comenta mai mult din motive financiare. Am fost întrebat despre el și am răspuns sincer: este un jucător foarte bun.



Vom vedea dacă poate fi o soluție pentru noi, dar trebuie mai întâi să aflăm exact care sunt pretențiile lui Trabzonspor”, a declarat Iordănescu, citat de sport.tvp.pl.



În 2019, Drăguș a plecat de la Viitorul Constanța la Standard Liege pentru 1,8 milioane de euro. Au urmat Crotone, Genoa și Gaziantep, toate sub formă de împrumut.