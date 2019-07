George Puscas, dorit de CFR! Petrescu vrea sa dea LOVITURA ANULUI in Liga 1: "Merg pe jos dupa el!" 

George Puscas a fost trimis acasa de Inter Milano din cantonamentul din Asia.

George Puscas nu ramane la Inter Milano, chiar daca echipa lui Antonio Conte nu are un atacant in acest moment. Italienii vor sa-l transfere pe Lukaku de la Manchester United si ofera 70 de milioane de euro pentru varful belgian. Si Edin Dzeko de la AS Roma e vizat de Inter, astfel ca Puscas e nevoit sa-si caute echipa.



George Puscas, la CFR?

CFR Cluj cauta atacant in urma inceputului mai slab de sezon. Sunt negocieri si cu Lacina Traore, iar acum a aparut si varianta George Puscas. Campionii din Liga 1 il vor pe eroul Romaniei de la EURO U21, insa doar sub forma de imprumut.



"De la Inter la CFR n-ar fi rau. Nu cred ca avem asa putere, daca ni-l imprumuta ma duc eu, merg pe jos dupa el si il iau. Daca plateste Inter salariul, va dati seama ce salariu are. Ar fi culmea sa nu il vreau pe George Puscas", a spus Dan Petrescu inaintea derby-ului cu Dinamo de sambata.

George Puscas: Doar ma antrenez cu Inter!

Intr-un interviu acordat pentru PROTV, George Puscas anunta ca va petrece cateva zile in tara alaturi de familie, perioada in care va lua o decizie in privinta viitorului sau.

"Doar ce am ajuns in tara, deocamdata sunt bine si vreau sa stau putin cu ai mei. Deocamdata eu ma antrenez cu Inter, dar vom vedea ce se intampla, pentru ca nu stiu nimic. Las timpul sa decida daca voi pleca si unde voi pleca. Momentan ma gandesc sa ma antrenez cat mai bine", a spus George Puscas pentru ProTV.

Rusii ofera 10 milioane pentru Puscas!

George Puscas are insa variante pe bani multi din Rusia. CSKA si Spartak au trimis oferte de 10 milioane de euro catre Inter, insa acestea au fost refuzate. Puski a mai fost dorit in aceasta vara de Sheffield United din Premier League, Fiorentina sau Galatasaray.

3 milioane de euro este cota lui George Puscas pe transfermarkt.de